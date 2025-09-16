Τότεναμ - Βιγιαρεάλ: Απίθανο αυτογκόλ από τον τερματοφύλακα για το προβάδισμα των Spurs (vid)
Μόλις τέσσερα λεπτά χρειάστηκε η Τότεναμ για να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Βιγιαρεάλ για το Champions League! Οι Spurs είχαν την... τύχη με το μέρος τους, αφού το γκολ ήταν «δώρο» του τερματοφύλακα των Ισπανών. Ο Μπέργκβαλ επιχείρησε από τα δεξιά τη χαμηλή σέντρα, σε μία που φάνηκε ότι θα καθάριζε εύκολα ο Λουίζ Ζούνιορ. Ωστόσο, ο γκολκίπερ της Βιγιαρεάλ δεν υπολόγισε καλά, η μπάλα του έφυγε μέσα από τα χέρια, βρήκε στο σώμα του και κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-0 των Spurs στο 4ο λεπτό.
