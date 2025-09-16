O Γιαμάλ δεν θα προλάβει την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Νιουκάστλ και... τρέχει για την αναμέτρηση με την Παρί.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα στη League Phase του Champions League απέναντι στη Νιούκαστλ. Ο 18χρονος σταρ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και, όπως σημειώνει η Mundo Deportivo, η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη και για τα επόμενα παιχνίδια.

Ο νεαρός Ισπανός διεθνής, που έλειψε ήδη από το 6-0 επί της Βαλένθια, δεν θα ταξιδέψει στην Αγγλία για την αναμέτρηση της Πέμπτης στο St. James’ Park. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα προλάβει τις αναμετρήσεις πρωταθλήματος με Χετάφε (21/9) και Οβιέδο (25/9). Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με το καταλανικό μέσο, είναι να επιστρέψει σταδιακά στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σοσιεδάδ (28/9), ώστε να είναι πλήρως έτοιμος για το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν (1/10), όπου η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα χρειαστεί οπωσδήποτε τις υπηρεσίες του.