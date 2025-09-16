Ο τεχνικός της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο αναφέρθηκε στη μάχη με τον Ολυμπιακό και τη νέα του συνάντηση με τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρωτάρα στο Champions League Πάφος θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας Χουάν Κάρλος Καρσέδο αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στη μονομαχία με τον Ολυμπιακό, ενώ τους παίκτες του κυπριακού συλλόγου εκπροσώπησε ο πρώην εξτρέμ των ερυθρόλευκων, ο Μπρούνο Φελίπε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο:

«Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Κοιτάζουμε και περιμένουμε το παιχνίδι, δουλέψαμε σκληρά την σεζόν. Τ’ όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Όλοι ανυπομονούμε για αύριο για να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο».

Για το ότι η Πάφος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και αν θα κάνει το ίδιο αύριο: «Έχουμε το πλάνο μας, δεν αλλάζουμε πολλά. Οι παίκτες ξέρουν τι να κάνουν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».

Για το αν θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό το ματς από πλευράς βαθμολογίας: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και όλα θα είναι δύσκολα για εμάς. Θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαστε χαρούμενοι».

Για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ: «Συναντηθήκαμε πολλές φορές όταν ήμουν μαζί με τον Έμερι. Είμαι χαρούμενος που θα τον συναντήσω ξανά».

Για την πίεση ψηλά που χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ: «Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο όλοι ξέρουμε πως παίζουν οι ομάδες. Έχει ίδια προσέγγιση με αυτή που είχαμε με τον Έμερι».

Ο Μπρούνο Φελίπε, παράλληλα, σχολίασε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η ομάδα είναι έτοιμη για το αυριανό παιχνίδι. Είναι όνειρο μου να αγωνίζομαι τέτοιου είδους αγώνες. Ήρθαμε εδώ για θετικό αποτέλεσμα, για να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους».



