Η Πάφος έφτασε στην Αθήνα με μία ώρα καθυστέρηση, ενώ ο εκπρόσωπος της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου τόνισε ότι κόντρα στον Ολυμπιακό στόχος είναι να κάνουν περήφανη όλη την Κύπρο.

Η Πάφος βρίσκεται στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, αλλά υπέστη μία μικρή ταλαιπωρία.

Η αποστολή αναχώρησε με μία ώρα καθυστέρηση, εξαιτίας του υπέρβαρου των αποσκευών στο αεροσκάφος.

Κεντρικό πρόσωπο ο διεθνής Βραζιλιάνος στόπερ Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος είχε κοντά του τους δύο νεαρούς Μίμοβιτς και Πεδράο και τους έκανε μαθήματα τακτικής στον υπολογιστή.

Πριν την αναχώρηση της αποστολής της Πάφου για την Αθήνα, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου. Αναλυτικά όσα είπε για τη μονομαχία με τον Ολυμπιακό.

«Ξεκινά το ιστορικό ταξίδι, ή καλύτερα συνεχίζεται. Από τα προκριματικά φτάσαμε στο πρώτο παιχνίδι του League Phase του Champions League. Δεν πάμε για τουρισμό, αλλά με φιλοδοξίες και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Θα παλέψουμε για να κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας και ολόκληρη την Κύπρο».

Σ' ερώτηση αν έχει επηρεάσει την ομάδα η ήττα από τον Απόλλωνα, σχολίασε; «Δεν θέλουμε να επηρεάζει ένας αγώνας τον επόμενο, θα δώσουμε πολλά ματς και δεν πρέπει να μα επηρεάζει ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Το προηγούμενο ματς τελείωσε, θα δούμε τι πήγε λάθος για να ανεβάσουμε την απόδοση μας αλλά πρέπει να βρούμε τον διακόπτη μεταξύ Κύπρου και Ευρώπης και να τον γυρίσουμε.

Είναι μεγάλο το κίνητρο, ένα όνειρο για τους παίκτες να παίζουν τέτοια ματς και δεν σκέφτονται την ήττα που προηγήθηκε. Πρέπει να μας γίνει μάθημα αλλά περισσότερο για τους επόμενους αγώνες πρωταθλήματος. Τώρα πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης"».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα είπε: «Κάποιοι δεν είναι στο 100% (βλέπε Πηλέας και Μπασουαμινά), θα δούμε αν υπάρχουν εκπλήξεις. Είναι θέμα του προπονητή. Έχουμε και την τελευταία προπόνηση στην Αθήνα και ο προπονητής θα επιλέξει τους πιο έτοιμους».

