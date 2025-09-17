Από τους πιο έμπειρους Γιαμάλ και Ντουέ, στις νέες προσθήκες, αυτοί είναι οι δέκα πολλά υποσχόμενοι νεαροί παίκτες που θα δούμε να αγωνίζονται φέτος στο Champions League.

Το «ταξίδι στα αστέρια» ξεκινάει! Η αναμονή για τη σέντρα του Champions League έχει φτάσει στο τέλος της μιάς και απομένουν πια λίγες ώρες μέχρι να επιστρέψει η αγαπημένη συνήθεια εκατομμυρίων ατόμων ανά την Ευρώπη.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση υπόσχεται και φέτος δυνατές «μάχες» στη League Phase ανάμεσα σε ομάδες-μεγαθήρια και συλλόγους που γύρισαν μετά από χρόνια, όπως είναι και ο Ολυμπιακός.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα δούμε να παίζουν ξανά στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ξεχωρίζουν ονόματα παλιών γνωρίμων αλλά και ανερχόμενων παικτών που είτε έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν τη δική τους ιστορία, είτε ξεκινούν τώρα την πορεία τους στην ελίτ του ποδοσφαίρου της Γηραιάς Ηπείρου.

Αυτοί είναι δέκα νεαροί παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο Champions League και φέτος!

Γιαμάλ, Κουμπαρσί - Μπαρτσελόνα

Οι συστάσεις είναι περιττές για τα wonderkids της Μπαρτσελόνα και ιδιαίτερα για τον Λαμίν Γιαμάλ, που ξεκίνησε ως μία από τις καλύτερες προοπτικές της Μασία κι έφτασε να είναι ένας σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σε ηλικία 18 ετών. Στο Champions League δε, έχει καταρρίψει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο νεότερος που έκανε ντεμπούτο με τους Καταλανούς στον θεσμό, ο νεότερος σκόρερ, ο νεότερος που έπαιξε σε δέκα παιχνίδια, αλλά και σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, αλλά και ο μικρότερος που αγωνίστηκε στα ημιτελικά της.

Στη λίστα των σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων της Μπαρτσελόνα συγκαταλέγεται και ο Πάου Κουμπαρσί, που συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Ισπανός οπισθοφύλακας την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 13 εμφανίσεις με τους Μπλαουγκράνα στο Champions League, μοιράζοντας μάλιστα μία ασίστ στα ημιτελικά απέναντι στην Ντόρτμουντ. Έγραψε έτσι ιστορία ως ο νεότερος αμυντικός που βγάζει ασίστ στη διοργάνωση.



Ντουέ, Ζαΐρ Εμερί - Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ντεζιρέ Ντουέ μονοπώλησε το ενδιαφέρον στον περσινό τελικό του Champions League, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Ο 20χρονος επιθετικός απέσπασε το βραβείο του MVP απέναντι στην Ίντερ, έχοντας ως απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ στον μεγάλο τελικό του Μονάχου.

Το όνομά του άρχισε να πρωταγωνιστεί στα γαλλικά Μέσα, αλλά και στα ευρωπαϊκά sites, ενώ λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν έλειψαν οι συγκρίσεις με τον Λαμίν Γιαμάλ όσον αφορά την ωριμότητα και το ταλέντο του.

Ο Ντουέ, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος νεαρός παίκτης τον οποίο η Παρί βλέπει ως επένδυση για το μέλλον της. Στην ίδια κατηγορία εντάσσει και τον Ουαρέν Ζαΐρ-Εμερί, προϊόν των ακαδημιών της που εδραιώθηκε και στην πρώτη ομάδα. Ο 19χρονος Γάλλος είναι ο νεαρότερος σκόρερ του Παριζιάνικου συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ είναι και ο μικρότερος ηλικιακά που έφτασε τις τρεις ασίστ.

Μασταντουόνο, Χάουσεν - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Φράνκο Μασταντουόνο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι και σύντομα ετοιμάζεται να πάρει και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο Champions League. Υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο έχει μέχρι στιγμής παίξει σε τρία ματς πρωταθλήματος με τη Βασίλισσα, ωστόσο ο νεαρός εξτρέμ που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Ρίβερ Πλέιτ είναι ένα πρότζεκτ στο οποίο πιστεύει πολύ τόσο ο Ισπανός τεχνικός, όσο και ο σύλλογος που διέθεσε 45 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό του.

Το ίδιο ισχύει και για τον Ντιν Χάουσεν, που είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με τη Ρεάλ ήδη πέντε φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ο Ολλανδός στόπερ, που κόστισε στους Μερένγκες 62 εκατ. ευρώ είναι ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα που θέλουν να εδραιωθούν και να βρουν τη θέση τους στο βασικό κορμό της Ρεάλ . Ο ίδιος άλλωστε θεωρείται παίκτης-κλειδί για την άμυνά της τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο έχει προβλέψει και ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο.

Εστεβάο, Χάτο - Τσέλσι

Γύρω από το όνομα του Εστεβάο είχε γίνει αρκετός ντόρος, πριν καν ο 18χρονος αφήσει τη Βραζιλία και την Παλμέιρας για να φορέσει τη φανέλα της Τσέλσι.

Έπαιξε πέντε φορές στο Μουντιάλ συλλόγων του 2025 πριν αποχωρήσει από την ομάδα στην οποία μεγάλωσε και ήδη μετρά τρεις συμμετοχές στην Premier League με τους Μπλε του Έντσο Μαρέσκα.

O 18χρονος εξτρέμ έχει 27 γκολ και 15 ασίστ σε 83 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της Παλμέιρας και είναι ένα από τα νεαρά ταλέντα που μπορεί να ξεχωρίσουν και στο Champions League φέτος.

Νέα και πολλά υποσχόμενη προσθήκη της Τσέλσι είναι και ο Γιορέλ Χάτο, που στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο αποχώρησε από τον Άγιαξ για να γίνει κάτοικος Λονδίνου αντί 44 εκατ. ευρώ. Ο 19χρονος Ολλανδός θα κάνει με τη σειρά του το ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Europa και Conference League με τη φανέλα του Αίαντα.

Κενάν Γιλντίζ - Γιουβέντους

Ο Κενάν Γιλντίζ στα 20 του χρόνια έχει ήδη γράψει ιστορία στο Champions League, καθώς την περασμένη σεζόν έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε στη League Phase της διοργάνωσης, με ένα απίστευτο γκολ απέναντι στην Αϊντχόφεν.

Ο Τούρκος εξτρέμ, που είναι ένας εκ των κορυφαίων ταλέντων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν με τη Γιουβέντους έχοντας ήδη ένα γκολ και τρεις ασίστ σε ισάριθμες εμφανίσεις στο ιταλικό πρωτάθλημα με τους Μπιανκονέρι.

Ο ίδιος πάει… φορτσάτος και στο Champions League φέτος, ενώ στα σκαριά είναι και το νέο του συμβόλαιο από την ομάδα του Τορίνο, που βλέπει στο πρόσωπό του τον επόμενο ηγέτη της και αρνείται να τον αποχωριστεί ακόμα κι αν οι «μνηστήρες» που τον πλησίασαν προσέφεραν δεκάδες εκατομμύρια για να τον κάνουν δικό τους.

Μάιλς Λιούις-Σκέλι - Άρσεναλ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάιλς Λιούις-Σκέλι θα παίξει στο Champions League με τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς ο 18χρονος μπακ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε δέκα παιχνίδια με τους Κανονιέρηδες, μοιράζοντας παράλληλα δύο ασίστ.

Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο κι επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Λονδρέζους μιάς και υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του Αρτέτα με 23 συμμετοχές στην Premier League παρά το νεαρό της ηλικίας του.