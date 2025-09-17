Ολυμπιακός: Η Πάφος του «μαέστρου» Καρσέδο έτοιμη να κάνει θόρυβο στο Champions League

Η ατρόμητη Πάφος είναι έτοιμη να προτάξει τα δόντια της απέναντι στα μεγαθήρια του Champions League με οδηγό της και δύναμή της την αυτοπεποίθηση και την θέληση που της άνοιξαν τον δρόμο προς την «αστερόσκονη» της Ευρώπης!

Κι αν τα παραμύθια δεν έχουν ευτυχισμένο τέλος, τι πειράζει; Η Πάφος ετοιμάζεται να βουτήξει στο δικό της και να απολαύσει κάθε ικμάδα του Champions League ασχέτως σε ποια θέση θα την βρει το σφύριγμα του όγδοου και τελευταίου αγώνα της League Phase.

Άλλωστε, ποιος θα φανταζόταν πριν μερικά χρόνια ότι η Πάφος μπορούσε να ακουμπήσει την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση; Μάλλον και οι πιο ελπιδοφόροι οπαδοί της θα κουνούσαν αποδοκιμαστικά το κεφάλι τους. Όμως, το είδαν να έρχεται. Ένα όνειρο που χτιζόταν χρόνο με τον χρόνο για να έρθει η φετινή σεζόν, έντεκα έτη μετά την ίδρυση του συλλόγου (!), που την εκτόξευσε στα άστρα των άστρων.

Από τους δύο Ρώσους επενδυτές, στις επιτυχίες των τελευταίων δύο ετών, από τον «ενορχηστρωτή» Χουάν Κάρλος Καρσέδο μέχρι το αριστούργημα του Ζάζα, το Gazzetta κάνει μια βουτιά στην πορεία της ομάδας που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην 1η αγωνιστική (17/9, 19:45). Μία ομάδα που έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο!

Πώς έφτασε στη League Phase η Πάφος

Θα ήταν άδικο να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ή από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μερικούς μήνες πριν που την έβαλαν σε πρώιμη τροχιά «αστεριών». Ωστόσο, εάν το δούμε στεγνά, αγωνιστικά, αυτή ήταν η αρχή του νήματος και φυσικά το επιστέγασμα της εκπληκτικής δουλειάς που γίνεται εκεί στην Κύπρο.

Πρώτο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει η Πάφος ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το 1-1 στην Κύπρο σήμαινε ότι έπρεπε να γίνει η υπέρβαση εκτός έδρας. Όπως και έγινε με τον Ζάζα να σκοράρει το μοναδικό τέρμα στο ματς. Επόμενη αντίπαλος η Ντιναμό Κιέβου. Η Πάφος.. αχάμπαρη, έκανε δύο νίκες (0-1 και 2-0) και βρέθηκε στο κατώφλι της League Phase.

Στον «διπλό τελικό» είχε να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Αποστολή δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη. Προηγήθηκε νωρίς μέσα στο... κολασμένο «Rajko Mitić», τρύπησε ξανά τα δίχτυα των Σέρβων, όμως με το τελικό 1-2 όλα έμεναν ανοιχτά για τη ρεβάνς. Και πράγματι, ο Ερυθρός Αστέρας ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, η φάση «μύριζε» παράταση. Και εκεί, στο 89ο λεπτό, ο Ζάζα «λύτρωσε» την Πάφο και πέταξε εκτός τους Σέρβους με ένα γκολ σκέτη ζωγραφιά που σίγουρα θα το θυμάται για την υπόλοιπη καριέρα του...

Επένδυση και πίστη στο όραμα

Πανάξια, η Πάφος έγινε η τρίτη κυπριακή ομάδα που θα παίξει σε φάση ομίλων του Champions League. Βέβαια αυτό δεν έγινε εν μία νυκτί. Η ιστορία ωστόσο δεν μεταφέρεται πολύ πίσω στο χρόνο, αφού μόλις το 2014... εγένετο Πάφος!

Το 2017 και μετά την επιστροφή της στην Α' κατηγορία της Κύπρου, δύο Ρώσοι ήρθαν και άλλαξαν τον ρου του συλλόγου. Σεργκέι Λομάκιν και Ρομάν Ντουμπόφ, αυτοί αναγέννησαν την Πάφο. Στήριξαν την ομάδα οικονομικά, την έβαλαν στον ποδοσφαιρικό χάρτη ενδυναμώνοντάς την σεζόν με τη σεζόν βλέποντας ένα βήμα πιο μακριά από έναν... κοινό θνητό.

Σημαντική ήταν η βελτίωση που ακολούθησε σε επίπεδο υποδομών και ακαδημιών, τομείς που οι Λομάκιν και Ντουμπόφ στήριξαν θερμά. Ο πρώτος τίτλος δεν άργησε να έρθει, το Κύπελλο του 2024. Σειρά πήρε η κατάκτηση του πρωταθλήματος την περυσινή σεζόν και ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον!

Καρσέδο ο «αρχιτέκτονας» και η...μαθητεία του σε Παρί, Άρσεναλ

Τον Ιούνιο του 2023, η Πάφος καλωσόριζε εγκάρδια την έλευση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στον πάγκο του συλλόγου. Ο Ισπανός δεν επιλέχθηκε τυχαία. Το 2019, ο Καρσέδο πήρε μία μεγάλη απόφαση εγκαταλείποντας τον επί χρόνια συνεργάτη του, τον Ουνάι Έμερι. Σχεδόν 15 χρόνια κοινής πορείας δεν τα λες και λίγα.

Βρισκόταν στο πλευρό του ως βοηθός προπονητή από το 2006. Αλμερία, Βαλένθια, Σπαρτάκ Μόσχας για αρχή, προτού εκτοξευθεί και η καριέρα του ίδιου του Έμερι με το πέρασμά του στη Σεβίλλη. Τρεις σερί κατακτήσεις Europa League που υπέγραψαν την επόμενη στάση των δύο συνεργατών και φίλων, εκείνη της Παρί Σεν Ζερμέν. Και από εκεί, στην Αγγλία και την Άρσεναλ, φτάνοντας στην πηγή και τον τελικό του Europa League το 2019, χωρίς όμως να το γευτούν αυτή τη φορά.

Το... μοναχικό βήμα ο Καρσέδο το έκανε το 2020 από την Ίμπιζα και μεταπήδησε στη Ρεάλ Σαραγόσα δύο χρόνια μετά. Δεν έμεινε όμως για πολύ στην Ισπανία. Έχοντας απορροφήσει την φιλοσοφία του Έμερι, το δικό του... θρασύ και επιθετικό στυλ παιχνιδιού, ο Καρσέδο βρήκε γόνιμο έδαφος για να το αναπτύξει στην Πάφο. Αυτός πιστώνεται τους πρώτους τίτλους στην ιστορία της ομάδας, στην οποία η συμβολή του υπήρξε καθοριστική.

Η Πάφος δεν φοβάται να κοιτάξει στα μάτια τις αντιπάλους της. Μπορεί να «έχασε» τον Μουάμερ Τάνκοβιτς, όμως διαθέτει παίκτες με ποιότητα που είναι ικανοί να κάνουν ζημία. Ζάζα, Μίμοβιτς, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Σούνιτς, Ντιμάτα και οι... γνώριμοί μας Πέπε και Πηλέας. Προσφάτως δε, η μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ έκανε κρότο πιστοποιώντας τρόπον τινά πως αυτή η ομάδα ήρθε για να μείνει και να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια σε Ευρώπη και Κύπρο.