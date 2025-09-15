Εκπρόσωπος Πάφου ενόψει Ολυμπιακού: «Θα έχουμε 400 φιλάθλους, να μην κυκλοφορούν με διακριτικά»

Ο εκπρόσωπος Τύπου των πρωταθλητών Κύπρου μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (17/9, 19:45), λέγοντας πως στην Ελλάδα θα βρεθούν περίπου 400 φίλαθλοι της Πάφου.

Δηλώσεις σε κυπριακό ραδιοφωνικό σταθμό (ΣΠΟΡ ΦΜ) παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου, με το ενδιαφέρον να περιστρέφεται γύρω από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο Φάληρο τους πρωταθλητές Κύπρου την Τετάρτη (17/9) στις 19:45 για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, σε ένα αρκετά σημαντικό παιχνίδι για αμφότερες τις ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ματθαίου τόνισε πως ναι μεν ο κυπριακός σύλλογος είναι αουτσάιντερ, ωστόσο έχει αποδείξει πως δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Όσον αφορά την παρουσία φιλάθλων των «γαλάζιων» στην Ελλάδα, ανέφερε ότι θα βρεθούν περίπου 400 φίλαθλοι, στους οποίους συνέστησε να μην φορούν διακριτικά της ομάδας στην Αθήνα. Επίσης, αναφέρθηκε στους Πηλέα και Μπασουαμινά, που ακόμη δεν είναι 100% έτοιμοι.

Αναλυτικά:

Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό:

«Μέχρι στιγμής θα έχουμε 400 φίλους που θα ταξιδέψουν μαζί μας. Η ομάδα θα ταξιδέψει αύριο το πρωί, το απόγευμα θα είναι η προπόνηση και η συνέντευξη τύπου. Είμαστε αουτσάιντερ, όμως η ομάδα μας απέδειξε πως δεν φοβάται κανένα και θα παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση για την ασφάλεια των φιλάθλων στην Αθήνα, είπε:

«Γενικά όταν αγωνίζεσαι στο εξωτερικό, οι φίλοι της ομάδας πρέπει να συνηθίσουν να μην κυκλοφορούν στην πόλη με διακριτικά της ομάδας. Είναι ένας γενικός κανόνας, όχι μόνο για το ματς της Τετάρτης».

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ανέφερε:

«Έχουμε άλλες δύο προπονήσεις. Οι Πηλέας και Μπασουαμινά δεν ήταν 100% έτοιμοι, ελπίζουμε να ανεβάσουν ρυθμό και να είναι μαζί μας».