Champions League: Επίσημα στο «Μετροπολιτάνο» ο τελικός του 2027
Μοναχό, Βουδαπέστη και ύστερα... Μαδρίτη. Αυτό είναι το πλάνο της UEFA για τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους επόμενους τελικούς του Champions League, με το «Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο να είναι το εκλεκτό γήπεδο για το μεγάλο ραντεβού του 2027.
Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF), Ραφαέλ Λουθάν, είχε προαναγγείλει τις εξελίξεις μέσα από σχετικές δηλώσεις, όμως πλέον υπάρχει και η σφραγίδα της UEFA.
Όπως έγινε γνωστό και με τη... βούλα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, το «Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League για το 2027, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα «Allianz Arena» και «Puskas Arena» που έχουν λάβει με τη σειρά τους το χρίσμα για τους τελικούς του 2025 και 2026 αντίστοιχα.
Ισχυρότερο ανταγωνισμό μέχρι πρότινος πρόβαλε το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, όμως μετά από την συνέλευση των στελεχών της UEFA στα Τίρανα ανακοινώθηκε πως ο τελικός θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου του 2027 στη Μαδρίτη.
Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το γήπεδο της Ατλέτικο έχει την τιμή να φιλοξενήσει το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πίσω στο 2019 άλλωστε ο τελικός μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ είχε διεξαχθεί στο «Μετροπολιτάνο», με τον τελικό του Champions League να επιστρέφει στο ίδιο στάδιο οκτώ χρόνια μετά.
Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της UEFA τονίζεται πως το Super Cup Ευρώπης του 2026 θα διεξαχθεί στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας.
The UEFA Executive Committee has appointed the Estadio Metropolitano in Madrid as the host for the 2027 #UCLfinal.— UEFA (@UEFA) September 11, 2025
