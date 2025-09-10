«Η Μπενφίκα αρνήθηκε μεγάλη πρόταση για τον Παυλίδη τη τελευταία μέρα του μεταγραφικού παζαριού»

Ο οικονομικός διευθυντής της Μπενφίκα αποκάλυψε πως ο σύλλογος αρνήθηκε μεγάλη πρόταση για τον Παυλίδη τη τελευταία ημέρα του μεταγραφικού παζαριού.

Ο οικονομικός διευθυντής της Μπενφίκα, Νούνο Καταρίνο σε συνέντευξη του σε πορτογαλικό μέσο αποκάλυψε ότι τη τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου η ομάδα απέρριψε μία εξαιρετικά υψηλή πρόταση για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» σε δημοσίευμα της, η πρόταση που ήρθε στα χέρια των «Αετών» ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ και θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη πώληση στο φετινό μεταγραφικό παζάρι της χώρας.

Οι λόγοι που η συμφωνία δε προχώρησε ήταν δύο. Αρχικά οι Πορτογάλοι κοστολογούν τον Έλληνα επιθετικό γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια (τόση είναι η ρήτρα στο συμβόλαιο του) και δεύτερον όπως τόνισε και ο ίδιος ο Νούνο τη στιγμή που έγινε η πρόταση το ρόστερ της ομάδας είχε ήδη κλείσει.

«Υπήρξε μια πρόταση, αλλά θα την αφήσω στον πρόεδρο αν θέλει να την μοιραστεί. Αλλά ήταν σημαντική. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεγαλύτερη πώληση σε αυτήν την αγορά. Την τελευταία ημέρα, ωστόσο, δεν είχε νόημα. Είχαμε κλείσει το ρόστερ», εξήγησε ο CFO της Μπενφίκα.

"Podíamos ter feito a maior venda do nosso mercado no último dia, mas já não fazia sentido. Viram como é que foi o último dia de mercado, em que toda a gente está a tentar fazer uma operação de um lado e ter de arranjar solução do outro. Nós estávamos a concluir a última… pic.twitter.com/ZiROj5SZzF

— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 9, 2025