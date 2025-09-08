Προφορική συμφωνία της Λεβερκούζεν με Κάσπερ Χιούλμαντ για τη θέση του προπονητή

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγεν Λεβερκούζεν ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Κάσπερ Χιούλμαντ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Στην επιλογή του Κάσπερ Χιούλμαντ στρέφεται η Μπάγερ Λεβερκούζεν για την θέση του προπονητή, με γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία.

Όπως αναφέρουν μάλιστα, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για τον 53χρονο coach, καθώς οι επαφές βρίσκονται στο τελικό στάδιο για να οριστικοποιηθεί ως αντικαταστάτης του Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Χιούλμαντ έχει υπάρξει προπονητής στο παρελθόν σε Λίνγκμπι, Νόρτζελαντ, Μάιντζ, και στην Εθνική Δανίας.

Θυμίζουμε πως οι «ασπιρίνες» θα είναι μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο League Stage του στο Champions League.

