Προφορική συμφωνία της Λεβερκούζεν με Κάσπερ Χιούλμαντ για τη θέση του προπονητή
Στην επιλογή του Κάσπερ Χιούλμαντ στρέφεται η Μπάγερ Λεβερκούζεν για την θέση του προπονητή, με γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία.
Όπως αναφέρουν μάλιστα, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για τον 53χρονο coach, καθώς οι επαφές βρίσκονται στο τελικό στάδιο για να οριστικοποιηθεί ως αντικαταστάτης του Έρικ Τεν Χαγκ.
Ο Χιούλμαντ έχει υπάρξει προπονητής στο παρελθόν σε Λίνγκμπι, Νόρτζελαντ, Μάιντζ, και στην Εθνική Δανίας.
🚨🔴⚫️ All documents are ready for Kasper Hjulmand to become new Bayer Leverkusen head coach.
Danish 53 year old manager wins the race to be the new manager and will sign in time for first training session in 48h.
Hjulmand has accepted all conditions of the contract. pic.twitter.com/bgyqeYTGvi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2025
Θυμίζουμε πως οι «ασπιρίνες» θα είναι μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο League Stage του στο Champions League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.