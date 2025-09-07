Σουντάκοβ για τον βομβαρδισμό στο σπίτι του: «Οι μπ@στ@ρδοι θα πουν ότι αποθηκεύουμε στρατιωτικό εξοπλισμό»

Ο Γκεόργκι Σουντάκοβ είδε το σπίτι του να είναι ένα από εκείνα που επλήγησαν από την χθεσινή ρωσική επίθεση ενώ ήταν μέσα η οικογένειά του. Το σχετικό βίντεο που ανέβασε.

Ακόμη μία δύσκολη βραδιά πέρασε το Σάββατο (06/09) η Ουκρανία, αφού έγινε αποδέκτρια σφοδρής επίθεσης από την Ρωσία. Μεταξύ εκείνων που επλήγησαν από τα χτυπήματα ήταν και η οικογένειά του νυν ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα και πρώην της Σαχτάρ Ντόνετσκ (βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό φέτος), Γκεόργκι Σουντάκοβ.

Μπορεί εκείνος να μην βρισκόταν εκεί, όμως ήταν μέσα η οικογένειά του, που πέρασε δύσκολες στιγμές. Το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές, όμως ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Την σχετική ενημέρωση για το περιστατικό έκανε ο ίδιος ο Ουκρανός επιθετικός μέσος, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφίες από το μέρος που βρίσκεται το σπίτι του ενώ ανέβασε και σχετικό βίντεο σε στόρυ.

Η ανάρτηση του Σουντάκοβ

«Έτσι θα είναι το σπίτι μου μετά από απόψε... Η γυναίκα μου, το παιδί μου και η μητέρα μου ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή💔 Οι μπάσταρδοι από τη γειτονική χώρα θα γράψουν ότι αποθηκεύουμε στρατιωτικό εξοπλισμό στο σπίτι μου».