Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta κάποια πράγματα για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Ποιο είναι το πιο βασικό στοιχείο της λίστας του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Μα πολύ απλά ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν άφησε έξω ούτε ένα παίκτη του περσινού ρόστερ! Όλους τους συμπεριέλαβε στη λίστα, ξένους κι Έλληνες. Λέγοντας με τον πιο σαφή τρόπο ότι πρώτα στηρίζεται σε αυτούς που ξέρει και αυτούς που τον ξέρουν-να βάλουμε μέσα σε αυτούς και μία μεταγραφή, που είναι περισσότερο επιστροφή, τον Ποντένσε.

Εάν κάποιος πρόσεχε τις δηλώσεις του Βάσκου μετά τον αγώνα στο Βόλο, θα καταλάβαινε πολλά. Τι είπε όταν κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την προσαρμογή των νέων ποδοσφαιριστών της ομάδας:

«Σιγά-σιγά όλοι θα προσαρμοστούν. Πέρσι είχαμε μία πολύ καλή χρονιά και αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές που έχουμε, για αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη, όλοι θα πρέπει να κερδίσουν τη θέση τους μέσα από τη δουλειά. Δε χρειάζεται να υπάρχει άγχος, έχουμε πολλά παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις, πριν από τα Χριστούγεννα θα έχουμε να δώσουμε περισσότερα από 20 ματς και για αυτό όλοι θα προσαρμοστούν χωρίς βιασύνη και όλοι θα είναι χρήσιμοι».

Ο άνθρωπος ήταν ευκρινής. Σου λέει, εγώ πέρυσι έκανα νταμπλ και ήμουν στην 8άδα στο Γιουρόπα Λιγκ (League Phase), με τους συγκεκριμένους 16-17 παίκτες. Αυτοί λοιπόν θα έχουν τον πρώτο λόγο και φέτος. Κι από εκεί και πέρα, σταδιακά θα ενσωματώνονται και οι καινούργιοι κι ανάλογα με το πώς πάνε και με τι θέματα έχει η ομάδα θα κερδίζουν θέσεις στην ιεραρχία.

Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει, άλλωστε, ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος ο Μεντιλίμπαρ από τις μεταγραφές ξεκίνησε σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας μόνο τον Νασιμέντο, στο δεύτερο παιχνίδι. Και αντάμειψε τον Πνευμονίδη για την καλή προετοιμασία την οποία έκανε, έχοντας τον βασικό και στα δύο παιχνίδι, με τη συγκυρία κιόλας ότι στην πρεμιέρα του έλειπαν οι πιο έμπειροι εξτρέμ.

Είναι σαφές ότι ο προπονητής ποντάρει πρώτα σε αυτούς τους οποίους ξέρει και τον ξέρουν. Ακόμη και οι πρώτες αλλαγές που έκανε στις δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν στο ματς με τον Αστέρα ο Ζέλσον κι ο Μουζακίτης και στο ματς με τον Βόλο ο Έσε…

Κάτω από αυτό το πρίσμα, δεν πρέπει να μας προκαλεί ιδιαίτερες απορίες που ο Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός λίστας δύο μεταγραφές (Καμπελά, Μάντσα) κι έναν ακόμη παίκτη που ουσιαστικά είναι καινούργιος (Γιαζίτσι), αφού δεν τον είχε ουσιαστικά ποτέ πέρυσι. Κι αν δεν άφηνε τον Καμπελά έξω, πάλι μεταγραφή θα έμενε (ο Νασιμέντο η, ο Σιπιόνι)…

Άσχετο:

Θυμάστε που ο Μεντιλίμπαρ είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο και μία και δύο φορές ότι, «μπορεί να φτάσουμε στο τέλος των μεταγραφών για να βρούμε αυτό που θέλουμε»; Εννοούσε φυσικά τον Μπράϊαν Χιλ, για τον οποίο προφανώς καταλάβαινε ότι όλα για τη μεταγραφή του θα κρίνονταν στο τέλος, καθότι προέρχονταν κι από τραυματισμό κι από αποχή 5,5 μηνών από την δράση. Οπότε περίμενε εκεί, στο φινάλε, να έπαιζε τα ρέστα του ο Ολυμπιακός με τον αριστερό εξτρέμ της Τότεναμ. Πράγματι έτσι έγινε, πέρασε όλο το καλοκαίρι και μόλις την τελευταία ημέρα έκανε μεταγραφή ο Χιλ, τον οποίο είχε παίκτη και στην Αλαβές και στη Σεβίλλη.

Ο Μεντιλίμπαρ τα είχε υπολογίσει σωστά. Με τη διαφορά ότι δεν περίμενε τον απρόσμενο παράγοντα «Ποντένσε». Όταν ήρθε ο Ποντένσε και είπε «έρχομαι», άπαντες στον Ολυμπιακό είπαν «ναι» στον Πορτογάλο για πολλούς και γνωστούς και απολύτως κατανοητούς λόγους. Αλλά και γιατί, θα πρόσθετα εγώ, ο Ολυμπιακός μπορεί να έμπλεκε στα παζάρια της τελευταίας στιγμής με την Τότεναμ, με άγνωστες συνέπειες. Είδαμε και την Τζιρόνα, ότι περίμενε μήπως τον πάρει τον Χιλ ως ελεύθερο και τελικά πλήρωσε 6 εκ. Ευρώ στην Τότεναμ και άλλα 4 εκ. Ευρώ μόνους επίτευξης στόχων.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί να μην εντυπωσίασε, αλλά στα 65 λεπτά που έπαιξε στον Βόλο ο Πνευμονίδης έκανε αισθητή την παρουσία του. Για όποιον δεν το παρατήρησε ήταν πρωταγωνιστής και στις τρεις πρώτες ευκαιρίες του Ολυμπιακού, μέχρι το 57ο λεπτό!

Στις δυο πρώτες ο 19χρονος εξτρέμ ήταν ο ίδιος εκτελεστής, αλλά ισάριθμες φορές τον νίκησε ο αντίπαλος γκολκίπερ Σιαμπάνης, που είχε τέσσερις σωτήριες επεμβάσεις (τις άλλες δύο στα σουτ των Ελ Κααμπί και Νασιμέντο) πριν φάει τα δύο γκολ προς το τέλος του αγώνα, στο 77’ και στο 85’. Και στην τρίτη, ο Πνευμονίδης έκανε την έξυπνη πάσα στον Ελ Κααμπί, που έχασε κι αυτός την ευκαιρία.

Σίγουρα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα ο νεαρός κυνηγός του Ολυμπιακού, που σε μία στιγμή ίσως έπρεπε να σουτάρει αυτός κι όχι να προσπαθήσει να βγάλει πάσα σε συμπαίκτη του. Μία δε άλλη στιγμή επιχείρησε να εκμεταλλευθεί μία επικίνδυνη συρτή σέντρα του Ζέλσον, αλλά στην προβολή του δεν βρήκε για λίγο την μπάλα.

Αλλά ακόμη και σε μία εμφάνιση του που δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, όσο έπαιξε, στα δύο τρίτα δηλαδή του αγώνα, ο μικρός ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός του Ολυμπιακού…

Και για το τέλος ένα ιμότζι