Η Άρσεναλ βάζει «εμπάργκο» για το ματς με Ολυμπιακό αναφέροντας ότι θα κοπούν όσοι αγόρασαν κάρτα φιλάθλου μετά τις 27 Αυγούστου

Η Άρσεναλ εξέδωσε ανακοίνωση ως προς τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου)στην οποία φαίνεται πως θέλοντας να διασφαλίσει ότι για τα εντός έδρας εισιτήρια θα πάνε σε οπαδούς της βάζει... κόφτη.

Η Άρσεναλ σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως για να διασφαλιστεί ότι τα εντός έδρας εισιτήρια θα αγοραστούν από αυθεντικούς οπαδούς της θα έχει εμπάργκο. Όποιοι φανς έχουν πληρώσει συνδρομή για κάρτα φιλάθλου μετά τις 27 Αυγούστου θα κόβονται. Πιο κάτω τονίζεται πως όποιος μπει έχοντας πληρώσει συνδρομή στην Άρσεναλ μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και κάνει αίτημα είτε μεμονωμένα είτε ως ένα γκρουπ ατόμων το αίτημα αυτό θα απορρίπτεται.