Το Football Meets Data υπολόγισε τους βαθμούς που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός στη League Phase προκειμένου να πάει στα Play Off του Champions League.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη φάση των ομίλων του Champions League με έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τα Play Off. Οι θέσεις 1-8 θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν ομάδες με τεράστια δυναμική όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μπάγερν. Συνεπώς, ο ρεαλιστικός στόχος των Ερυθρολεύκων είναι να βρεθούν στις θέσεις 9-24, κάτι που θα τους εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Πόσους πόντους θέλει ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με τον υπερυπολιογιστή του Football Meets Data, για να βρεθεί ο Ολυμπιακός σε αυτό το γκρουπ απαιτούνται 10,3 βαθμοί, όσους δηλαδή εκτιμάται οτι θα μαζέψει η Μπριζ που θα πάρει την τελευταία... καλή θέση, την 24η δηλαδή, με τους Ερυθρόλευκους να ακολουθούν στην 25η με 9,9. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειώσουμε πως την περσινή σεζόν, την... παρθενική της League Phase, χρειάστηκαν 11 πόντοι.

🇧🇪 Club Brugge ends on average with 10.3 pts on 24th place in our simulations. https://t.co/60eB5ha48P pic.twitter.com/q5OWrLReW8 September 1, 2025

Το πρόγραμμα και τα must win παιχνίδια

Το πρόγραμμα της ομάδας όπως προέκυψε από την UEFA είναι μεν απαιτητικό και περιλαμβάνει ματς με συλλόγους-μεγαθήρια, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα παιχνίδια που θεωρούνται «must win», προκειμένου οι Πειραιώτες να φτάσουν στον επιθυμητό αριθμό των 11 βαθμών.

Σε αυτή την κατηγορία είναι το ματς της αυτό της πρεμιέρας, στις 17 Σεπτεμβρίου, απέναντι στην Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί που ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να μπει με... το δεξί για να πάρει τους τρεις βαθμούς, αλλά και το παιχνίδι της 9ης Δεκεμβρίου με την Καϊράτ στο Καζακστάν.

Αν πάρει από αυτά 6 πόντους, τότε θα ψάχνει άλλους 5-6, με αυτά κόντρα στην Αϊντχόφεν και την Λεβερκούζεν στον Πειραιά, να φαντάζουν ως τα πιο... βατά, προκειμένου να υπάρξει βαθμολογικό κέρδος.

Από εκεί και πέρα, σε οποιοδήποτε από τα άλλα, με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Άγιαξ, οι Ερυθρόλευκοι πάρουν οποιοδήποτε πόντο ή πόντους, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα προς την πρόκριση.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού