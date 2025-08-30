Η πρωτοφανής ώρα που θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Καϊράτ

Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Ολυμπιακός θα δώσει τόσο νωρίς παιχνίδι του Champions League.

Μετά την κλήρωση της Πέμπτης, το Σάββατο το μεσημέρι ο Ολυμπιακός έμαθε το πρόγραμμα και την σειρά των αγώνων του στην League Phase του Champions League.

Εκεί λοιπόν εκτός από τις ημέρες των αναμετρήσεων, έγιναν γνωστές και οι ώρες διεξαγωγής του, όπου δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν κάτι που τους έκανε εντύπωση.

Αυτό δεν ήταν άλλο από την ώρα που θα γίνει το ματς με την Καϊράτ στο Καζακστάν.

Η UEFA λοιπόν γνωστοποίησε πως το συγκεκριμένο ματς στις 9 Δεκεμβρίου, θα γίνει στις 17:30

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός - Πάφος (17/9): 19:45

Άρσεναλ - Ολυμπιακός (1/10): 22:00

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21/10): 19:45

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν (4/11): 22:00

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (26/11): 22:00

Καϊράτ - Ολυμπιακός (9/12): 17:30

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (20/1): 22:00

Άγιαξ - Ολυμπιακός (28/1): 22:00

Γιατί ο αγώνας θα γίνει στις 17:30;

Η συγκεκριμένη ώρα είναι πρωτοφανής για αγώνα Champions League, ωστόσο κάτι παρόμοιο έχει γίνει και σε αγώνα της Τσέλσι με την Αστάνα, τον περασμένο Δεκέμβριο (2024) για το Conference League.

Αρχικά, να αναφέρουμε πως η ώρα στο Αλμάτι είναι +2 συγκριτικά με αυτή στην Ελλάδα, επομένως η τοπική ώρα του αγώνα θα είναι 19:30. Ο λόγος που η UEFA επέλεξε τη συγκεκριμένη ώρα είναι καθώς είναι ευρέως γνωστό πως τον Δεκέμβριο οι θερμοκρασίες στο Καζακστάν είναι αρκετά χαμηλές, επομένως θα ήθελε να αποφευχθεί το έντονο κρύο κατά τη διάρκεια του ματς.