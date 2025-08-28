Ελ Καμπί: Φοβερός ο Μαροκινός για την κλήρωση, τη σχολίασε ως Θρυλική!
Οι Ρέτσος, Τζολάκης, Ελ Καμπί και Έσε σχολίασαν μέσω του Twitter την κλήρωση του Champions League αλλά την παράσταση την έκλεψε ο Μαροκινός!
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί σε ερώτηση για το πως θα χαρακτήριζε την κλήρωση του Champions League απάντησε ότι θα την έλεγε Θρυλική! Δείτε πιο κάτω το tweet του Ολυμπιακού.
📱💬 Οι σκέψεις των παικτών μας για την σημερινή κλήρωση του #UCL pic.twitter.com/RJbDObx2lx— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 28, 2025
