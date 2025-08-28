Οι Ρέτσος, Τζολάκης, Ελ Καμπί και Έσε σχολίασαν μέσω του Twitter την κλήρωση του Champions League αλλά την παράσταση την έκλεψε ο Μαροκινός!

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί σε ερώτηση για το πως θα χαρακτήριζε την κλήρωση του Champions League απάντησε ότι θα την έλεγε Θρυλική! Δείτε πιο κάτω το tweet του Ολυμπιακού .

