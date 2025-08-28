Ρέτσος: «Μάλλον θα άλλαζα τη Μπαρτσελόνα αλλά όχι τη Λεβερκούζεν»

Ο εκ των αρχηγών της ομάδας του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, στις δηλώσεις του στο MEGA στάθηκε στην κλήρωση του Champions League.

Ο Ρέτσος στο σχόλιο που έκανε μιλώντας στο MEGA επισήμανε ανάμεσα στα άλλα για:

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τον Ολυμπιακό: Νομίζω πέτυχα 2 ομάδες απ' όσες είχα πει το πρωί. Εδώ (εννοεί στο στούντιο) πέτυχα τρεις. Προφανώς περιμέναμε δύσκολη κλήρωση. Δεν περίμενα 2 ισπανικές ομάδες. Μάλλον θα άλλαζα τη Μπαρτσελόνα. Δεν θα άλλαζα τη Λεβερκούζεν. Είναι ιδανικό.

