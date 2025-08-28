Τζόλης: Η Μπριζ γιόρτασε την πρόκρισή της με... συρτάκι στα αποδυτήρια (vid)
Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα βρεθεί για ακόμη μία φορά στα «αστέρια», στη League Phase του Champions League! Οι Βέλγοι ήταν καταιγιστικοί απέναντι στην Ρέιντζερς, την οποία διέλυσαν με 6-0.
Ο Έλληνας διεθνής έβαλε κι αυτός τα δικά του «λιθαράκια», σημειώνοντας γκολ (50'), αλλά και ασίστ στο πρώτο μέρος. Η Μπριζ για να... ευχαριστήσει τον Τζόλη για την πολύτιμη συνεισφορά του, έπαιξε στα αποδυτήρια το περίφημο συρτάκι, με τον 23χρονο να χορεύει σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε την ανάρτηση της Μπριζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.