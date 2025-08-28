Ο Χρήστος Τζόλης χόρεψε... συρτάκι στα αποδυτήρια της Μπριζ μετά την πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Champions League, με τον σύλλογο να ανεβάζει στα social media ένα επικό βίντεο!

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα βρεθεί για ακόμη μία φορά στα «αστέρια», στη League Phase του Champions League! Οι Βέλγοι ήταν καταιγιστικοί απέναντι στην Ρέιντζερς, την οποία διέλυσαν με 6-0.

Ο Έλληνας διεθνής έβαλε κι αυτός τα δικά του «λιθαράκια», σημειώνοντας γκολ (50'), αλλά και ασίστ στο πρώτο μέρος. Η Μπριζ για να... ευχαριστήσει τον Τζόλη για την πολύτιμη συνεισφορά του, έπαιξε στα αποδυτήρια το περίφημο συρτάκι, με τον 23χρονο να χορεύει σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.