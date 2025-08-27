Ντέσερς: «Για να φύγω από τη Ρέιντζερς θα πρέπει να είναι για μία άλλη μεγάλη ομάδα»
Ο Σίριλ Ντέσερς - που σχεδόν εδώ και 2 μήνες έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ και πιο πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό - μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της σκωτσέζικης ομάδας πριν τον αγώνα με τη Μπριζ. Σε σχέση με το μέλλον του επισήμανε: «Εγώ θα τονίσω μόνο πως βρίσκομαι σε μία φανταστική ομάδα. Δεν είναι εύκολο, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει εδώ και υπάρχει τεράστια πίεση. Αλλά γενικά πιστεύω ότι η Ρέιντζερς είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Για να φύγω από εδώ, κάτι θα πρέπει να είναι καλό και θα πρέπει να είναι για μία άλλη μεγάλη ομάδα».
