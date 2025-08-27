Η Πάφος έκανε το 1-1 χάρις στην φοβερή έμπνευση του Ζάζα, αποκτώντας έτσι σκορ πρόκρισης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και ενώ ακολούθησε ένταση.

Ο Ζάζα ήταν αυτός που στο 89ο λεπτό και με μία τρομερή έμπνευση έκανε το 1-1 για τον Πάφο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, γεγονός που έδωσε σκορ πρόκρισης στην ομάδα από την Κύπρο . Στη συνέχεια ακολούθησαν πέντε λεπτά έντασης τόσο στους πάγκους όσο και στην εξέδρα για να επέλθει μία διακοπή της χρονικής τάξεως των 5 λεπτών.