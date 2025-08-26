Η θερινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου, αλλά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τρέχουν για τις λίστες στην UEFA.

Οι μεγάλες ελληνικές ομάδες έχουν δεκάδες ματς μπροστά τους και ασφαλώς για να βγουν τρεις διοργανώσεις με το πρωτάθλημα και το κύπελλο θέλουν ένα γεμάτο ρόστερ.

Η θερινή μεταγραφική περίοδος που είναι σε εξέλιξη ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχει κι ένα διάστημα από τις 13 έως τις 26 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Θεωρητικά έχουν έναν μήνα μπροστά τους...

Πρακτικά, όμως, έχουν από σήμερα οκτώ μέρες για να κλείσουν τα ευρωπαϊκά τους ρόστερ. Μέχρι τα μεσάνυχτα στις 2 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τις λίστες στην UEFA. Έκτοτε, όποιος παίκτης προστεθεί στο ρόστερ θα έχει το δικαίωμα να παίξει μόνο σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στο Champions League (του Ολυμπιακού) και στο Europa League (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ αν περάσουν) ούτε στα δύο τελευταία ματς του Ιανουαρίου 2026. Θα μπορούν ν' αγωνιστούν από τα νοκ άουτ κι έπειτα.

Αυτή τη στιγμή, βέβαια, υπάρχει ένας αστερίσκος. Της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θα είναι δεδομένα στη League Phase του Champions League και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στην καλύτερη περίπτωση θα αγωνιστούν στη League Phase του Europa League (οκτώ αγώνες και οι τρεις ομάδες στις δύο διοργανώσεις) και στη χειρότερη στο Conference League, όπου τα ματς είναι έξι και τελειώνουν τον Δεκέμβριο. Η ΑΕΚ, ωστόσο, αν δεν περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ θα μείνει οριστικά φέτος εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Σε οκτώ μέρες, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα πρέπει να έχουν καλύψει τα κενά τους για να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες μας εκτός συνόρων. Ο Ολυμπιακός θέλει στόπερ, εξτρέμ και τρίτο επιθετικό. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν ποιοτικό μεσοεπιθετικό, αλλά θα χρειαστεί να τρέξει ακόμα περισσότερο αν παραχωρηθεί ο Ιωαννίδης. Ο ΠΑΟΚ θέλει στόπερ, ασφαλώς φορ, αν δεν μπορέσει να έρθει άμεσα ο Ζαφείρης και ίσως κινηθεί για αριστερό χαφ. Η ΑΕΚ δεδομένα θέλει εξάρι κι επιθετικό. Σημαντικές κινήσεις, που είναι άγνωστο πόσες και σε ποιες θέσεις θα καλυφθούν μέχρι τις 2 του επόμενου μήνα.

Οι κανονισμοί της UEFA για τις ευρωπαϊκές λίστες

Η UEFA προβλέπει δύο λίστες παικτών. Τη λίστα Α και τη λίστα Β, με διαφορετικά κριτήρια η καθεμία.

Λίστα Α: Μέχρι 25 παίκτες, με τουλάχιστον 8 «γηγενείς». Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι 25 παίκτες στη λίστα Α, αλλά με μια βασική προϋπόθεση. Οι 8 από αυτούς πρέπει να είναι «γηγενείς» (locally trained players). Αν αυτός ο αριθμός δεν καλύπτεται, η λίστα περιορίζεται. Για κάθε «γηγενή» που λείπει, αφαιρείται μία διαθέσιμη θέση. Δηλαδή, με 6 γηγενείς, η λίστα πέφτει στους 23 παίκτες.

Αυτός ο κανόνας δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Μπορεί σαφώς να επηρεάσει την ευρωπαϊκή παρουσία ενός συλλόγου, ειδικά σε περιόδους με τραυματισμούς ή πυκνό πρόγραμμα.

Η UEFA διαχωρίζει τους locally trained players, τους γηγενείς δηλαδή, σε δύο κατηγορίες: Club-trained players: Ποδοσφαιριστές που έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 3 χρόνια μεταξύ των ηλικιών 15-21 στην ίδια την ομάδα που τους δηλώνει.

Association-trained players: Ποδοσφαιριστές που έχουν αναπτυχθεί για 3 χρόνια στην ίδια ηλικιακή περίοδο, αλλά σε άλλον σύλλογο της ίδιας εθνικής ομοσπονδίας (στην ΕΠΟ δηλαδή).

Στην 8άδα των γηγενών, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι association-trained παίκτες δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από 4. Άρα, τουλάχιστον 4 πρέπει να είναι «προϊόντα» των δικών σου ακαδημιών. Δεν αρκεί να αποκτήσεις νεαρούς Έλληνες, αλλά πρέπει να τους αναπτύξεις.

Λίστα Β: Η λίστα Β είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τις ομάδες, καθώς δεν έχει περιορισμό στον αριθμό των παικτών. Ποιοι μπορούν να μπουν; Όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 (σεζόν 2025–26), έχουν περάσει τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια στην ομάδα μεταξύ 15-21 ετών, ή έχουν περάσει 3 σεζόν συνολικά, με δυνατότητα ενός δανεισμού.

Η λίστα Β επιτρέπει στις ομάδες να ενισχυθούν με δικά τους ταλέντα, χωρίς να επηρεάζεται η λίστα Α – κάτι που δίνει ευελιξία και βάθος στο ρόστερ.

Η UEFA δεν επιβάλλει περιορισμούς σε ξένους ή κοινοτικούς παίκτες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, μπορούν να δηλωθούν ελεύθερα, αρκεί να τηρείται ο κανόνας των 8 γηγενών. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο σε ξένους παίκτες (είτε από την Ε.Ε. είτε εκτός), δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κοινοτικών και μη κοινοτικών και μόνη απαίτηση είναι ο γηγενής χαρακτήρας 8 παικτών. Οι περιορισμοί για κοινοτικούς/μη κοινοτικούς αφορούν μόνο τα εθνικά πρωταθλήματα, ανάλογα με τη νομοθεσία και τους κανόνες της κάθε χώρας.

Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι στην ευρωπαϊκή λίστα Α μπορεί να δηλωθεί μια ομάδα με 17 ξένους παίκτες και μόλις 8 γηγενείς, αρκεί οι 4 εξ αυτών να έχουν βγει από τις ακαδημίες του συλλόγου. Ουσιαστικά, η UEFA δεν σε περιορίζει στο πόσους ξένους θα έχεις, αρκεί να έχεις φροντίσει πρώτα για τους δικούς σου.