Το πιο ακριβοπληρωμένο 4-4-2 στην Ευρώπη: Οι μισθοί ανά θέση

Αυτή είναι η πιο ακριβοπληρωμένη εντεκάδα στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για τη σεζόν 2025-2026.

Μπορεί η μεταγραφική περίοδος να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, στην κατάταξη των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών, όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εκτός και αν υπάρξει κάποια... έκπληξη της τελευταιας στιγμής. Κάτι όμως που δεν φαίνεται και τόσο πιθανό.

Έτσι, το «PlanetFootball» με βάση το 4-4-2, έφτιαξε την 11άδα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, με την Ρεάλ Μαδρίτης όπως είναι φυσικό να έχει τους περισσότερους εκπροσώπους σε αυτή...

Η ακριβοπληρωμένη άμυνα

Τερματοφύλακας: Μάνουελ Νόιερ (403.846€ ανά εβδομάδα)

Ο Νο1 της Μπάγερν είναι σημαντικά μπροστά από τον συμπατριώτη του Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν (320.577 ευρώ την εβδομάδα) και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τερματοφύλακας στην Ευρώπη. Ο Νόιερ υπέγραψε μονοετή επέκταση του συμβολαίου του νωρίτερα φέτος και θα είναι 40 ετών μέχρι αυτό να λήξει τον Ιούνιο.

Δεξί μπακ: Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (320.577€ ανά εβδομάδα)

Ο αρχηγός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, ήταν ο δεξιός μπακ σε αυτή την ενδεκάδα την περασμένη σεζόν, αλλά τον ξεπέρασε ο Άγγλος συμπατριώτης του μετά την επικερδή μεταγραφή του στην ισπανική πρωτεύουσα.

Κεντρικός αμυντικός: Βίρτζιλ Φαν Ντάικ(405.948 € ανά εβδομάδα)

Παραμένοντας πιθανώς ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο μισθός του Φαν Ντάικ το αντικατοπτρίζει αυτό.

Κεντρικός αμυντικος: David Alaba (432.692€ ανά εβδομάδα)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον έμπειρο αμυντικό το 2021 και αντιστάθμισε την έλλειψη μεταγραφικού ποσού καταβάλλοντάς του έναν τεράστιο μισθό. Ο Αυστριακός είναι ο πέμπτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε όλη την Ευρώπη.

Αριστερό μπακ: Λούκας Ερνάντεζ (253.846€ ανά εβδομάδα)

Ο μόνος παίκτης από την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία έχει κατακτήσει το τρεμπλ, που συμμετέχει σε αυτή την ενδεκάδα είναι ο Ερνάντες, ο οποίος είναι επίσης και ο πιο χαμηλά αμειβόμενος.

Το ακριβοπληρωμένο κέντρο

Δεξί εξτρέμ: Μοχάμεντ Σάλαχ (463.940€ ανά εβδομάδα)

Μόνο τρεις παίκτες σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όλοι επιθετικοί, κερδίζουν περισσότερα από τον Αιγύπτιο βασιλιά της Λίβερπουλ, ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα με τους «reds».

Κεντρικός Μέσος: Κασεμίρο (405.948€ ανά εβδομάδα)

Ο Βραζιλιάνος άφησε αμέσως το στίγμα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά η ηλικία και η σωματική του κατάσταση κάνουν δύσκολο το να υποστηρίξει κανείς ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έκαναν απόσβεση τα χρήματά τους από τον γιγάντιο μισθό του.

Κεντρικός Μέσος: Τζουντ Μπέλινγκχαμ (400.577€ ανά εβδομάδα)

Η Ρεάλ Μαδρίτης όχι μόνο ενέκρινε ένα κολοσσιαίο ποσό 103 εκατομμυρίων ευρώ για να υπογράψει τον νεαρό Άγγλο από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά τον έχει επίσης καταστήσει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους μέσους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπολογίζεται ότι ο Μπέλινγκχαμ κερδίζει περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αριστερό εξτρέμ: Βινίσιους Τζούνιορ (400.577€ ανά εβδομάδα)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προσφέρει στον Βίνι μια μικρή αύξηση στους τρέχοντες όρους του, αλλά οι ατζέντηδες του τον έχουν συμβουλεύσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σεζόν 2025-26 υπό τον Τσάμπι Αλόνσο.

Η ακριβοπληρωμένη επίθεση

Σέντερ Φορ: Έρλινγκ Χάαλαντ (608.922€ ανά εβδομάδα)

Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ Σίτι πληρώνει τον εξωφρενικά παραγωγικό Νορβηγό σκόρερ περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και τον έχει δεσμευμένο μέχρι το 2034.

Σέντερ Φορ: Κιλιάν Εμπαπέ (600.962€ ανά εβδομάδα)

Ο Εμπαπέ φέρεται να δέχτηκε μείωση μισθού μετά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά παραμένει ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης.