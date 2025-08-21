Εκτός έδρας το πρώτο ματς της Μπαρτσελόνα στο Champions League!

Η Μπαρτσελόνα θα έχει εκτός έδρας αποστολή στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League έπειτα από αίτημά της.

H Μπαρτσελόνα κατάφερε να κερδίσει λίγο χρόνο για την επιστροφή της στο «Spotify Camp Nou» στο Champions League. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Catalunya Radio», η UEFA, που σήμερα επισκέφθηκε τα έργα στο γήπεδο, φέρεται να αποδέχθηκε ανεπίσημα το αίτημα της ομάδας να ξεκινήσει με εκτός έδρας ματς τη League Phase. Ετσι, οι Καταλανοί δεν θα αγωνιστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή την 1η Οκτωβρίου και κερδίζουν πολύτιμο χρόνο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η UEFA απαιτεί όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό η Mπάρτσα να κερδίσει μερικές μέρες, ώστε να αποκτήσει την άδεια για το ανακαινισμένο γήπεδο. Στις 28 Αυγούστου, οι Καταλανοί θα πρέπει να ενημερώσουν τηην Ομοσπονδία σε ποια έδρα θα δώσουν τα παιχνίδια τους στο Champions League.

Η Μπαρτσελόνα δούλεψε για να πείσει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να επιτρέψει στην ομάδα να ξεκινήσει εκτός έδρας, όπως συνέβη και με τη LaLiga. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Καταλανοί θα δώσουν τους τρεις πρώτους αγώνες της κανονικής περιόδου εκτός έδρας. Τις τελευταίες ώρες, ο αντιδήμαρχος Αλμπερτ Μπατλιέ δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό η Μπαρτσελόνα να παραμείνει μερικούς μήνες ακόμα στο «Μονζουΐκ».