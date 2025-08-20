Champions League: Στο... μηδέν Φενέρ και Μπενφίκα, πεντάρα η Μπόντο!
Άρωμα... League Phase στην Πόλη, όπου η Φενέρ υποδέχθηκε την Μπενφίκα. Ωστόσο, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του επαναληπτικού στην Πορτογαλία. Oι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά τόσο ο Τρουμπίν όσο και ο Εγκριμπαγιάτ κατάφεραν να κρατήσουν την εστία τους ανέπαφη. Ο Παυλίδης έδωσε μάχες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Η Μπενφίκα έμεινε με δέκα παίκτες στο 71' έπειτα την αποβολή του Φλορεντίνο. Η Φενέρ πίεσε, ο Ενεσίρι σκόραρε, αλλά ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.
Μια ανάσα από την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Champions League είναι η Μπόντο Γκλιμτ, αφού συνέτριψε με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς στη Νορβηγία. Ετσι, μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (26/8). Έτσι, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, όλα δείχνουν ότι η Μπόντο κλείνει... εισιτήριο για τα «αστέρια». Χογκ, Μπιόρτουφτ, Σάλτνες, Έβγεν οι σκόρερ της Μπόντο, με τον Μπόβινγκ να σημειώνει αυτογκόλ για το 5-0.
Η Βασιλεία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κοπεγχάγη, με την ομάδα του Χατζηδιάκου και του Κοτάρσκι να αποκτά προβάδισμα πρόκρισης. Ο Σακίρι με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους Ελβετούς, ο Περέιρα όμως ισοφάρισε σε 1-1. Ο Αντζετέι της Βασιλείας αντίκρισε την κόκκινη στο 82'.
Η Καϊράτ έβαλε δύσκολα στην Σέλτικ, απέσπασε ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας και στο Καζακστάν θα επιδιώξει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στ' αστέρια.
Τρίτη 19/8
Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος 1-2
Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3
Τετάρτη 20/8
Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς 5-0
Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι 0-0
Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1
Φενερμπαχτσέ - Μπενφίκα 0-0
