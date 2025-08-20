Φενέρ και Μπενφίκα αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς. Τρομερή η Μπόντο, η Βασιλεία δεν μπόρεσε να πάρει προβάδισμα...

Άρωμα... League Phase στην Πόλη, όπου η Φενέρ υποδέχθηκε την Μπενφίκα. Ωστόσο, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 και άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει του επαναληπτικού στην Πορτογαλία. Oι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά τόσο ο Τρουμπίν όσο και ο Εγκριμπαγιάτ κατάφεραν να κρατήσουν την εστία τους ανέπαφη. Ο Παυλίδης έδωσε μάχες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Η Μπενφίκα έμεινε με δέκα παίκτες στο 71' έπειτα την αποβολή του Φλορεντίνο. Η Φενέρ πίεσε, ο Ενεσίρι σκόραρε, αλλά ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Μια ανάσα από την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Champions League είναι η Μπόντο Γκλιμτ, αφού συνέτριψε με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς στη Νορβηγία. Ετσι, μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (26/8). Έτσι, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, όλα δείχνουν ότι η Μπόντο κλείνει... εισιτήριο για τα «αστέρια». Χογκ, Μπιόρτουφτ, Σάλτνες, Έβγεν οι σκόρερ της Μπόντο, με τον Μπόβινγκ να σημειώνει αυτογκόλ για το 5-0.

Η Βασιλεία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κοπεγχάγη, με την ομάδα του Χατζηδιάκου και του Κοτάρσκι να αποκτά προβάδισμα πρόκρισης. Ο Σακίρι με πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους Ελβετούς, ο Περέιρα όμως ισοφάρισε σε 1-1. Ο Αντζετέι της Βασιλείας αντίκρισε την κόκκινη στο 82'.

Η Καϊράτ έβαλε δύσκολα στην Σέλτικ, απέσπασε ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας και στο Καζακστάν θα επιδιώξει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στ' αστέρια.



Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος 1-2

Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς 5-0

Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι 0-0

Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1

Φενερμπαχτσέ - Μπενφίκα 0-0

