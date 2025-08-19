To θαύμα της Πάφου και το… παιδί – θαύμα που ακούει στο όνομα Τζόλης!

Οι τρεις αναμετρήσεις για τα playoffs του Champions League, με κοινή ώρα έναρξης (22:00), ξεχωρίζουν στο σημερινό στοιχηματικό πρόγραμμα.

Στο Βελιγράδι, ο «καυτός» έως τώρα Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την εντυπωσιακή Πάφο και οι στοιχηματικές χρίζουν φαβορί τους Σέρβους, τόσο για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση όσο και για την πρόκριση (1.53 ο Αστέρας, 2.40 η Πάφος).

Η πρωταθλήτρια Κύπρου ήταν αουτσάιντερ και στον προηγούμενο γύρο, διέψευσε ωστόσο τα προγνωστικά και πέρασε με δύο νίκες το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου. Δεν «μασάει» από έδρες, είναι πολύ δουλεμένη τακτικά και μπορεί να πάρει την ισοπαλία που προσφέρεται σε ιδιαίτερα υψηλή απόδοση (4.05) ,ένα αποτέλεσμα που έφερε ο Ερυθρός Αστέρας και στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις του με κυπριακές ομάδες!

Στο Ibrox της Γλασκώβης, η Ρέιντζερς φιλοξενεί την Κλαμπ Μπριζ, ένα ζευγάρι με παρελθόν: είχαν αναμετρηθεί το 1992/93 στους ομίλους του Champions League, με το ματς στη Σκωτία να λήγει ισόπαλο (1-1) και την Μπριζ να κερδίζει με 2-1 στο Βέλγιο.

Η Ρέιντζερς αξιοποίησε την έδρα της στους δύο προηγούμενους γύρους (2-0 τον Παναθηναϊκό, 3-0 τη Β. Πλζεν) και συνολικά σε 29 ματς προκριματικών του Champions League εκεί έχει υποστεί μόλις 4 ήττες.

Ομάδα με ποιότητα στην επίθεση η Μπριζ του «δικού μας» Χρήστου Τζόλη, βρήκε δίχτυα στα 14/15 τελευταία της ευρωπαϊκά ταξίδια (μεταξύ άλλων, σε Οσασούνα, Μπεσίκτας, ΠΑΟΚ, Φιορεντίνα, Μίλαν, Σέλτικ, Μάντσεστερ Σίτι, Σάλτσμπουργκ) και πιστεύουμε θα το κάνει και στο Ibrox – για πόσο ακόμα θα έχει κορυφαίο παίκτη τον τερματοφύλακά της η Ρέιντζερς;

Περιμένοντας παιχνίδι υψηλού ρυθμού και ευκαιριών εκατέρωθεν, οδηγούμαστε στο combo G/G & Over 2.5 σε απόδοση 2.00.

Tέλος, η Φερεντσβάρος φιλοξενεί την Καραμπάχ, ψάχνοντας και ρεβάνς για τον αποκλεισμό της από τους Αζέρους στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League πριν τρία χρόνια (2022).

Τα εμπόδια των Νόα Γερεβάν και Λουντογκόρετς, που ξεπέρασε η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, ήταν χαμηλότερα από εκείνα των Αζέρων, που παρουσιάζονται κάθε χρόνο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και ήδη μετράνε 4/4 νίκες φέτος (με Σέλμπουρν και Σκεντίγια).

Θα ποντάρουμε στην έδρα, για ένα οριακό προβάδισμα των Ούγγρων, που έχουν 6 σερί ευρωπαϊκές νίκες στην Groupama Arena (Νις 1-0, Μάλμε 4-1, Αλκμααρ 4-3, Πλζεν 1-0, Νόα 4-3, Λουντογκόρετς 3-0): το combo 1 & Under 3.5 προσφέρεται σε απόδοση 2.62.

Ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.