«Γλυκό παφίτικο παστελάκι!»: Η κυπριακή μετάδοση του γκολ της Πάφου που έχει γίνει το απόλυτο viral

Η Πάφος πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα με την ίδια να βρίσκεται μια ανάσα απο την League Phase του Champions League, με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος που έκανε την περιγραφή του αγώνα να «τρελαθεί».

Η Πάφος βλέπει το όνειρό της να πλησιάζει, καθώς είναι πολύ κοντά στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Βελιγράδι επικράτησε 2-1 του Ερυθρού Αστέρα.

Η κυπριακή ομάδα πραγματοποίησε μια εμφάνιση που έκανε τους Σέρβους άνω-κάτω στην αμυντική τους λειτουργία. Έχασε πολλές ευκαιρίες να διευρύνει κι άλλο το προβάδισμα της, ενώ είδε και ένα γκολ της να ακυρώνεται.

Άνοιξε το σκορ μόλις στα 40 δευτερόλεπτα με τον Κύπριο δημοσιογράφο που μετέδιδε τον αγώνα να τρελαίνεται και να γίνεται viral.

«Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!», ακούγεται να λέει συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα αυτή η στιγμή της περιγραφής του γκολ της Πάφου να κάνει τον γύρο των social media και όχι μόνο για το εξαιρετικό γκολ του Κορέια μόλις στο 1', αλλά και για τα σχόλια του δημοσιογράφου.