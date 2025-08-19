Ωρα Ευρώπης και το διήμερο 28 και 29 Αυγούστου οι ελληνικές ομάδες μαθαίνουν αντιπάλους σε όλες τις διοργανώσεις.

Ενα βήμα έμεινε πριν το όνειρο της συμμετοχής σε League Phase του Champions, Europa και Conference League. Η UEFA ανακοίνωσε ημερομηνίες και αλλαγές και τα βλέμματα είναι στραμμένα στο διήμερο 28 και 29 Αυγούστου. Η κλήρωση του Champions league θα διεξαχθεί στο Μονακό το απόγευμα της 28ης Αυγούστου και θα ακολουθηθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία με την περσινή.

Οι 36 ομάδες που συμμετέχουν (ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός) θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Τα γκρουπ είναι διαμορφωμένα χωρίς τα επτά ζευγάρια που δεν έχουν ολοκληρώσει τους αγώνες τους. Τα ζευγάρια αυτά είναι τα εξής: Ερυθρός Αστέρας-Πάφος, Ρέιντζερς-Μπριζ, Φερεντσβάρος-Καραμπάγκ, Σέλτικ-Καϊράτ, Βασιλεία-Κοπεγχάγη, Μπόντο/Γκλιμτ-Στουρμ Γκρατς, Φενερμπαχτσέ-Μπενφίκα. Αναλυτικά τα γκρουπ

Γκρουπ 1: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης ,Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα.

Γκρουπ 2: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους και Άιντραχτ. (Μπενφίκα και Κλαμπ Μπριζ θα μπορούσαν να είναι εδώ σε περίπτωση πρόκρισης)

Γκρουπ 3: Τότεναμ, PSV (αυτές οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να μπουν με αυτή τη σειρά αν αποκλειστούν η Μπενφίκα και η Μπριζ), Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μαρσέιγ (η Μπόντο/Γκλιμτ θα μπει σε αυτό το γκρουπ αν περάσει τον προκριματικό γύρο).

Γκρουπ 4: Μονακό, Φερεντσβάρος, Γαλατασαράι, Oύνιον, Αθλέτικ και Νιούκαστλ είναι οι επιβεβαιωμένες ομάδες.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει από το Γκρουπ 1 όπου θα κληρωθεί μια ομάδα και στη συνέχεια το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της UEFA θα επιλέξει τυχαία οκτώ αντιπάλους λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής όρους:

Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ με έναν εντός και έναν εκτός αγώνα με τις αντιπάλους που θα κληρωθούν

Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα

Δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντιπάλοι από την ίδια χώρα.

Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να κληρωθούν όλες οι ομάδες. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με ημερομηνίες και αγώνες το αργότερο εως το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά το Europa League και το Conference League, η κλήρωση θα γίνει στις 29 Αυγούστου (13:00) και θα πραγματοποιηθεί με ψηφιακό τρόπο όπως και την περασμένη χρονιά.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κληρώσεων του Europa και του Conference League;

Διαφορετική θα είναι η διαδικασία στις κληρώσεις του Europa League και του Conference League. «Η καινοτομία της φετινής σεζόν – υπογραμμίζει η UEFA – είναι ότι, για πρώτη φορά, οι δύο κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε μία ενιαία ειδική εκδήλωση, σε ζωντανή μετάδοση από το Grimaldi Forum στο Μονακό, απλοποιώντας τη διαδικασία και μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο και των δύο κληρώσεων». Η κλήρωση θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου.

Οι δύο κληρώσεις θα γίνουν σε πλήρως ψηφιακή μορφή, με την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε και πέρσι, επιτρέποντας την άμεση ανάδειξη αντιπάλων με γρήγορο, ομαλό και αποδοτικό τρόπο.

Το λογισμικό θα είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται ήδη. Χάρη στην ευελιξία του, μπορεί να αναδείξει τους αντιπάλους κάθε ομάδας μεμονωμένα, όπως συμβαίνει στο Champions League ή να εμφανίσει όλα τα ζευγάρια ταυτόχρονα με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτός θα είναι ο τρόπος για το Europa και το Conference League.

Στη σκηνή δεν θα χρησιμοποιηθούν μπαλάκια σε φυσική μορφή. Το κουμπί της κλήρωσης θα πατηθεί μία φορά στην αρχή κάθε διαδικασίας, ενεργοποιώντας έτσι την τυχαία επιλογή αντιπάλων, μαζί με την κατανομή των εντός και εκτός έδρας αγώνων. Οι ομάδες θα γνωρίζουν όλους τους αντιπάλους τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Το πρόγραμμα των αγώνων, με ημερομηνίες και ώρες, θα ανακοινωθεί το αργότερο έως την Κυριακή 31 Αυγούστου.