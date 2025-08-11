Ο Κ. Νικολακόπουλος αναλύει στο blog του στο gazzetta για την ευκαιρία του Ολυμπιακού και τη φετινή σεζόν για νέα απευθείας παρουσία στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λιγκ (2025-26) τον άλλο μήνα, και δη χωρίς προκριματικούς αγώνες-το τελευταίο είχε να συμβεί σχεδόν μία δεκαετία.

Το κλειδί της επιτυχίας ήταν ως γνωστόν ότι είχε το καλύτερο ranking στην ΟΥΕΦΑ από όλες τις πρωταθλήτριες ομάδες των λεγόμενων «μεσαίων» ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (μετά τα 10 κορυφαία). Μία παράμετρος που μπορεί να του δώσει εισιτήριο απευθείας για το Τσάμπιονς Λιγκ και για την επόμενη σεζόν, το 2026-27. Αρκεί να εκπληρωθούν πάλι δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και δεύτερον να είναι ξανά πρώτος στο ranking των πρωταθλητών των «μεσαίων» πρωταθλημάτων.

Θεωρητικά η αποστολή του Ολυμπιακού είναι εξαιρετικά δύσκολη, υπό την έννοια ότι στη μάχη του ranking ξεκινάει τη σεζόν ήδη με σοβαρό χάντικαπ έναντι της πρώτης στην σχετική λίστα Ρέϊντζερς. Είναι δεύτερος, αλλά αρκετά μακριά από τους Σκοτσέζους, που μάλιστα κάνουν σταθερά καλές ευρωπαϊκές σεζόν εδώ και κάποια χρόνια-εξ ου και είναι στο Νο 30, ενώ ο Ολυμπιακός στο Νο 37.

Η αλήθεια είναι ότι για να καλυφθεί η διαφορά πρέπει να κάνει εκπληκτικό Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός και να κάνει πολύ μέτρια ευρωπαϊκή σεζόν φέτος η Ρέϊντζερς, όπου κι αν τελικά παίξει. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα, που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του Ολυμπιακού: για να μετρήσει το πλεονέκτημα της Ρέϊντζερς στο ranking, πρέπει να στεφθεί πρωταθλήτρια Σκωτίας. Κάτι που έχει συμβεί μόλις μία φορά τα 14 τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα το 2021, επί covid, όταν έκανε ένα απίστευτο πρωτάθλημα και το πήρε αήττητη, με 32 νίκες σε 38 αγωνιστικές, 102 βαθμούς και γκολ 92-13!!!

Ήδη δε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν η Ρέϊντζερς, που την είδαμε παρεμπιπτόντως να υποφέρει από τον Παναθηναϊκό στα δύο μεταξύ τους ευρωπαϊκά παιχνίδια στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, έχει γκέλες και στις δύο πρώτες αγωνιστικές-ισοπαλίες με τις Μάδεργουελ και Νταντί, με αποτέλεσμα να είναι κιόλας στους τέσσερις πόντους πίσω από τη μόνιμη πρωταθλήτρια Σέλτικ, που είναι και πάλι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Άρα, η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει σοβαρή τύχη να είναι και φέτος πρώτος στο ranking των πρωταθλητών μετά τα 10 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατ΄ επέκταση να παίξει και την αμέσως επόμενη σεζόν απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Με τη διαφορά ότι πρέπει να γίνει και φέτος πρωταθλητής στην Ελλάδα, αλλά και ότι πρέπει να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στο Τσάμπιονς Λιγκ, πολύ απλά για να παραμείνει στην κορυφή του ranking.

Η μεγαλύτερη αντίπαλος του είναι ακριβώς η ομάδα που τον απέκλεισε τον περασμένο Μάρτιο από το Γιουρόπα Λιγκ! Ναι, η Μπόντο που είναι ξανά φαβορί να πάρει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία και έχει απόσταση πολύ μικρή από τον Ολυμπιακό. Με την ελπίδα οι Νορβηγοί να μην γίνουν πάλι εφιάλτης των πρωταθλητών Ελλάδας, που στη συνέχεια έχουν να φοβούνται και τις Κοπεγχάγη, Ζάλτσμπουργκ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ, που όμως είναι αρκετά πίσω στο ranking.

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει όπως φαίνεται μία σοβαρή ευκαιρία να ζευγαρώσει τις παρουσίες του απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αν είναι καλός και συνεπής, θα είναι σε θέση να την εκμεταλλευθεί.

Άσχετο: Πολλοί πιστεύουν ότι ο Κάρμο, που προετοιμάζεται με τη Νότιγχαμ στην οποία κι ανήκει, θα είναι πάλι πίσω στον Ολυμπιακό στο τέλος του καλοκαιριού, όπως ακριβώς είχε συμβεί και πέρυσι, που έκανε προετοιμασία στην Πόρτο, αλλά κατέληξε πίσω στο Ρέντη. Ποτέ μην λες ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτή την στιγμή ο Πορτογάλος πανύψηλος αριστεροπόδαρος στόπερ είναι να πάρει μεταγραφή για ομάδα από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μασούρας μπορεί να θεωρείται υπ΄ ατμόν από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ακόμη πρώτος αρχηγός της ομάδας. Κι ο Ρέτσος, προς τιμήν του, στο φιλικό στο οποίο βρέθηκαν και οι δύο μαζί στην ενδεκάδα του έδωσε το περιβραχιόνιο.

Η πεντάδα των αρχηγών αυτή την στιγμή είναι κατά σειρά Μασούρας, Ρέτσος, Ρόντινεϊ, Τζολάκης, Πασχαλάκης, με «υπαρχηγούς» τους Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί. Τι σημαίνει «υπαρχηγοί»; Όταν αρχηγός είναι ο γκολκίπερ (όπως συμβαίνει ορισμένες φορές με τον Τζολάκη), η κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει στον διαιτητή έναν υπαρχηγό, που θα εκτελεί χρέη αρχηγού μέσα στο παιχνίδι.

Διότι δεν μπορεί ο γκολκίπερ να τρέχει π.χ. στην άλλη περιοχή για να διαμαρτυρηθεί για μία φάση στον διαιτητή. Πρέπει να υπάρχει ένας παίκτης να παίζει το ρόλο του αρχηγού κι ας είναι αρχηγός ο τερματοφύλακας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι