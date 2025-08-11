Σαχτάρ, μεταγραφές: Η Φούλαμ κατέθεσε νέα πρόταση για τον Κέβιν
Συνεχίζεται η «πίεση» της Φούλαμ, αναφορικά με την απόκτηση του άσου της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Κέβιν. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που έχει αρκετή πέραση με τα όσα κάνει στο χορτάρι, αποτελεί βασικό στόχο για τον σύλλογο της Premier League.
Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Χ (πρώην Twitter),οι Λονδρέζοι έστειλαν στην αντίπαλο του Παναθηναϊκού νέα, βελτιωμένη πρόταση για τον 22χρονο, ύψους 37 εκατ. ευρώ, μαζί με μπόνους. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ.
Οι Ουκρανοί αξιώνουν περί τα 50 εκατ. ευρώ για το «διαμάντι» τους (4 γκολ σε 3 ματς προκριματικών έως τώρα), που παραμένει αμφίβολος για την ρεβάνς με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια την ερχόμενη Πέμπτη (14/8, 21:00).
🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Fulham submit new official bid to sign Brazilian winger Kevin from Shakhtar Donetsk.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Understand proposal worth €37m plus add-ons while Shakhtar insist on €50m request for their gem. pic.twitter.com/2uJ7ODu9WY
