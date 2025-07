Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, οι Ρέιντζερς έμειναν ισόπαλοι με την Μίντλεσμπρο (2-2) επιστρέφοντας από το 0-2. Αγωνίστηκε για 45 λεπτά ο Ντέσερς.

Οι Ρέιντζερς συνεχίζουν την προετοιμασία τους έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (30/7, 21:00). Στο «Ibrox» απέναντι στην Μίντλεσμπρο της Championship και με πλήρες ροτέισον από πλευράς Ράσελ Μάρτιν στο α' μέρος, οι Σκωτσέζοι έμειναν στο ισόπαλο 2-2 παρότι βρίσκονταν πίσω στο σκορ μέχρι το 62'.

Με τον Σίριλ Ντέσερς που απασχολεί την ΑΕΚ βασικό στο πρώτο ημίχρονο, οι Ρέιντζερς βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 9' μετά από ολιγωρία της άμυνας σε εκτέλεση κόρνερ. Παρά την πίεση των παικτών του Μάρτιν, οι Ρέιντζερς πήγαν στα αποδυτήρια με το εις βάρος τους σκορ.

Μάλιστα στο 57' δέχθηκαν και δεύτερο τέρμα, με τον Μάρτιν να πραγματοποιεί αμέσως μετά επτά απανωτές αλλαγές. Η εικόνα των Ρέιντζερς άλλαξε αμέσως και μόλις στο 63' μείωσαν με την ωραία κεφαλιά του Ντανίλο από τη χαμηλή σέντρα του Άαρονς.

⚽️ @DaniloPereira9 with the header from a Max Aarons delivery. pic.twitter.com/yS8QhuhBw0

Η ισοφάριση ήρθε στο 78' από τον Κέρτις, τον παίκτη που «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό μερικές ημέρες πριν ανοίγοντας το σκορ στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κέρτις ήταν στο σωστό σημείο και παίρνοντας το «ριμπάουντ» σκόραρε (78') από κοντά με προβολή για το 2-2 που έμεινε ως το τέλος. Να σημειωθεί ότι ο Θέλο Άσγκααρντ που είχε τραυματιστεί και έχασε το πρώτο ματς απέναντι στο Τριφύλλι, δεν ήταν ούτε σήμερα στη διάθεση του Μάρτιν και παραμένει αμφίβολος ενόψει της ρεβάνς.

⚽️ Findlay Curtis with our second goal of the afternoon. pic.twitter.com/bY6DzmxOVy