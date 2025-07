Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την αποστολή για το εκτός έδρας ματς με την Ρέιντζερς, με τον Ρουί Βιτόρια να παίρνει μαζί όλες τους παίκτες που δήλωσε στην λίστα εκτός από δύο.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του την Κυριακή (20/07) για το πρώτο εκτός έδρας ματς με την Ρέιντζερς, που θα λάβει χώρα την Τρίτη (22/07-21:45), με πρωινή προπόνηση, στην οποία έδωσε το «παρών» και σημαντική αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών των «πρασίνων» για να δώσει μήνυμα ενότητας και στήριξης στην ομάδα.

Μετά την λήξη του σημερινού προγράμματος που περιείχε προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και τακτική, ενώ ολοκληρώθηκε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ο προπονητής Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τους 22 ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στην αποστολή για την Σκωτία.

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης,Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον,Γεντβάι , Κώτσιρας , Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ

Στην ουσία ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές της ευρωπαϊκής λίστας με τρεις διαφοροποιήσεις. Ο Λαφόν πήρε την θέση του Λοντίγκιν ενώ έμειναν εκτός ο τιμωρημένος Μλαντένοβιτς και ο τραυματίας Κυριόπουλος, ο οποίος έκανε θεραπεία σήμερα.

