Η Σκωτσέζικη ομάδα έκανε γνωστή τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Champions League. Εντός αυτής Ντέσερς και Άσγκααρντ.

Γνωστή έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/7) η λίστα της Ρέιντζερς για τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ο Ράσελ Μάρτιν συμπεριέλαβε κανονικά τον μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, Σίριλ Ντέσερς, καθώς και τον Θέλο Άσγκααρντ, ο οποίος πάντως είναι αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι στο «Άιμπροξ» (22/7), μετά τον τραυματισμό που υπέστη σε φιλική αναμέτρηση. Μέσα στη λίστα και ο προς αποχώρηση, Χάμζα Ιγκαμάν.

🗒️ We can today confirm our squad for the upcoming @ChampionsLeague second round qualifier against Panathinaikos.



