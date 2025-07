Ο 23χρονος Θέλο Άσγκααρντ χτύπησε στο φιλικό των Σκωτσέζων με την Ντανφέρμλιν, περνάει από εξετάσεις και είναι άκρως αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Σοκ και αγωνία επικρατεί στη Ρέιντζερς τις τελευταίες ώρες, μετά τον τραυματισμό της «κορυφαίας» μεταγραφής αυτού του καλοκαιριού, του Θέλο Άσγκααρντ. Ο 23 ετών επιτελικός χαφ χτύπησε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης (4-1 νίκη των Σκωτσέζων) με την Ντανμέρμλιν και όπως γράφουν τα ξένα μέσα είναι αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Άσγκααρντ ήταν βάσει των ρεπορτάζ δεδομένο πως θα βρισκόταν στο αρχικό σχήμα του Ράσελ Μάρτιν για το παιχνίδι της Τρίτης (23/7) κόντρα στους «πράσινους», ωστόσο κάτι τέτοιο μάλλον δύσκολα θα συμβεί. Πλέον θα κάνει αγώνα δρόμου έτσι ώστε να προλάβει έστω να μπει στην αποστολή της πρώτης αναμέτρησης. Την θέση του ίσως πάρει ο νεοαποκτηθείς Γκασαμά, καθώς ο Ιγκαμάνε είναι τραυματίας, ενώ ο Ντέσερς που αποτελεί βασικό στόχο της ΑΕΚ, είναι και αυτός στα «πιτς» αλλά και κοντά στην έξοδο από την ομάδα.

