Η Ρέιντζερς κινείται για την απόκτηση του ταλαντούχου Ολλανδού στόπερ Ζαβιέρ Εμπουγιάμπα που ενδιαφέρει και την Γάνδη.

Η Ρέιντζερς φαίνεται να έχει στρέψει το βλέμμα της στον 23χρονο Ολλανδό στόπερ Ζαβιέρ Εμπουγιάμπα, πρώην παίκτη της Τσέλσι. Ο νεαρός μπακ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Φόλενταμ στη Β' κατηγορία της Ολλανδίας, πετυχαίνοντας μάλιστα πέντε γκολ.

Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, αλλά και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων και οι προσθήκες στην αμυντική γραμμή είναι από τις βασικές της προτεραιότητες. Να θυμίσουμε ότι οι Σκωτέζοι θα τεθούν αντιμέτωποι με τον Παναθηναϊκό στις 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League.

Το ενδιαφέρον για τον παίκτη είναι έντονο, τόσο από τους Ρέιντζερς όσο και από τη Γάνδη, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει ότι η τιμή του Ολλανδού κυμαίνεται μόλις στα 500.000 ευρώ, καθώς μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και δεν δείχνει πρόθεση να ανανεώσει.

Την ίδια στιγμή, έντονο είναι το ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων για τον ίδιο παίκτη, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο.

