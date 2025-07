Οι οπαδοί της Ρέιντζερς έβαλαν... φρένο στην απόκτηση Ισραηλινού επιθετικού

Φρένο στη μεταγραφή του Ισραηλινού Ντορ Τουρτζεμάν στη Ρέιντζερς βάζουν οι οπαδοί της, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι οπαδοί της Ρέιντζερς έχουν αρχίσει μεγάλη εκστρατεία για να εμποδίσουν την ένταξη Ισραηλινού επιθετικού στην ομάδα τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League κινήθηκε για το «next big thing» του ισραηλινού ποδοσφαίρου, όμως οι Ultras των Τζερς ζήτησαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο του συλλόγου, Πάτρικ Στιούαρτ, να μην προχωρήσει σε συμφωνία. Ειδικότερα, εξέφρασαν τη σφοδρή αντίθεσή τους στην απόκτηση Ισραηλινών ποδοσφαιριστών, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. «Οι Ισραηλινοί πολίτες υποχρεούνται γενικά να υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία. Αν ο Ντορ Τουρτζεμάν υπηρέτησε, ενδέχεται να έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου», ανέφεραν οι φίλαθλοι σε επιστολή τους προς τον Στιούαρτ.

«Είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε αν υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό και, αν όντως υπηρέτησε, αυτό πρέπει να αποτελεί άμεσο λόγο ώστε να μπει στοπ στη μεταγραφή» υποστηρίζουν. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, το 70% των Ισραηλινών ποδοσφαιριστών υπηρετεί στον στρατό. Ετσι, η Ρέιντζερς αναμένεται να αφήσει την περίπτωση του Τουρτζεμάν και να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις.

Amidst Israel’s genocide in Palestine, @RangersFC fans are urging CEO Patrick Stewart & the board not to sign Israeli striker Dor Turgeman, following rumoured interest in the player.



To support, email [email protected] using this letter template: https://t.co/VYRFWk6BPr pic.twitter.com/brkIGV1jCX