Ένα... στυλό αποτέλεσε λύση ανάγκης για τους ανθρώπους της Νιού Σεντς, καθώς παίκτης της ομάδας πήγε να περάσει ως αλλαγής σε ματς Champions League χωρίς το όνομα και αριθμό στη φανέλα του!

Το ευρωπαϊκό ταξίδι έχει ξεκινήσει, αφού το βράδυ της Τρίτης (8/7) διεξήχθησαν οι αναμετρήσεις για τον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μαζί, άρχισαν και τα... ευτράπελα! Ήδη, από την πρώτη ευρωπαϊκά βραδιά της νέας σεζόν, ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο ματς της Νιού Σεντς με την Σκεντίγια από τη Β. Μακεδονία.

Η περσινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League φαίνεται πως κάτι είχε... ξεχάσει! Πιο συγκεκριμένα, όταν παίκτης των Ουαλών τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να περάσει εκτός, κλήθηκε να τον αντικαταστήσει ο... ανώνυμος συμπαίκτης!

Ο παίκτης που πέρασε ως αλλαγή στο ματς δεν είχε φανέλα με αριθμό και όνομα, γι' αυτό και το προσωπικό της Νιού Σεντς χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει. Τι έκαναν; Ζωγράφισαν με στυλό το «18» στο πίσω μέρος της φανέλας, προτού ο παίκτης εισέλθει στο γήπεδο. Κάτι που έγινε, προφανώς, viral!

A number was written on a shirt using a pen during the first leg of The New Saints' Champions League first-round qualifier against North Macedonian side Shkendija 👕🖋️ pic.twitter.com/9zP17QyNRE