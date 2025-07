Την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Νάσερ Τζιγκά με τη μορφή δανεισμού από τη Γουλβς για έναν χρόνο ανακοίνωσε η Ρέιντζερς στο πλαίσιο της ενίσχυσης ενόψει Παναθηναϊκού για το Champions League.

Η Ρέιντζερς συνεχίζει δυναμικά με την ενίσχυση του ρόστερ της σχεδόν δύο εβδομάδες πριν το πρώτο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αυτή τη φορά, οι Σκωτσέζοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Νάσερ Τζιγκά από τη Γουλβς με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν. Ο ψηλός, με ύψος 1,92 μ., στόπερ αποκτήθηκε από τους Λύκους τον Φεβρουάριο (ερχόμενος από τον Ερυθρό Αστέρα) μετρώντας συνολικά έξι συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας

Αυτή είναι η έκτη μεταγραφική προσθήκη της Ρέιντζερς το φετινό καλοκαίρι, μετά τους Λάιαλ Κάμερον, Μαξ Άαρονς, Τζο Ρόθγουελ, Εμανουέλ Φερνάντες και Θέλο Άσγκααρντ, με τον Μάρτιν Ράσελ να προετοιμάζει την ομάδα του για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οι Σκωτσέζοι δουλεύουν επίσης πάνω στην περίπτωση του 21χρονου επιθετικού Τζέιντι Γκασαμά.

✍️ We are today thrilled to announce the signing of Nasser Djiga from @Wolves on a season-long loan.



