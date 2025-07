Σύμφωνα με ξένα μέσα, οι σκωτσέζοι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού επιθετικού από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Μεταγραφών συνέχεια για τη Ρέιντζερς, ενόψει των δυο αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League.

Βάσει δημοσιευμάτων από το εξωτερικό, η αντίπαλος του «τριφυλλιού» είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του νεαρού επιθετικού, Τζέιντι Γκασαμ από τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Στα 21 του χρόνια ο Γάλλος με καταγωγή από τη Μαυριτανία στράικερ προέρχεται από μια «γεμάτη» σεζόν με 8 γκολ και μια ασίστ σε 47 συμμετοχές.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η ανάγκη του συλλόγου της Championship για έσοδα κάνει ακόμη πιο εύκολη τη μετακίνηση του Γκασαμά στη Ρέιντζερς.

