Τον λόγο πίσω από τις απουσίες των Σίριλ Ντέσερς και Χάμζα Ιγκαμάνε από την φιλική ισοπαλία με την Μπριζ εξήγησε ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν.

Η Ρέιντζερς προετοιμάζεται σιγά-σιγά για το μεγάλο ραντεβού με την Παναθηναϊκό για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League (22/07, 21:45). Στο πλαίσιο αυτό αναμετρήθηκε με την Μπριζ του Τζόλη στο «Ibrox», σε μία αναμέτρηση όπου επέστρεψε από το 0-2 του ημιχρόνου για να φτάσει τελικά στην ισοπαλία (2-2).

Απόντες από την αποστολή ήταν τόσο ο Σίριλ Ντέσερς, που ωστόσο βρέθηκε στο γήπεδο ενώ απασχολεί έντονα την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, όσο και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, Χάμζα Ιγκαμάνε. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των Σκωτσέζων, Ράσελ Μάρτιν, ρωτήθηκε για την απουσία των δύο παικτών τονίζοντας πως αμφότεροι αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις εντός της εβδομάδας.

«Ο Ντέσερς είχε ένα χτύπημα, έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός. Απορρίψαμε μια προσφορά για αυτόν που είναι πολύ μακριά από τα οικονομικά μας ''θέλω''. Όσον αφορά τον Χάμζα, είχε ένα γραφειοκρατικό ζήτημα λόγω της βίζας του. Και οι δύο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα», σχολίασε ο Μάρτιν.

