Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου χαφ, Τζο Ρόθγουλ, από τη Μπόρνμουθ ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό.

Συνεχίζεται δυναμικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ρέιντζερς ενόψει της πρώτης «μάχης» απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League, με τους Σκωτσέζους να κάνουν... ψώνια από την Premier League.

Συγκεκριμένα η αντίπαλος του τριφυλλιού ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζο Ρόθγουελ από τη Μπόρνμουθ, με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την προηγούμενη σεζόν ο 30χρονος χαφ είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη Λιντς στη δεύτερη κατηγορία, με την οποία κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην Premier League έπειτα από μια γεμάτη κι εντυπωσιακή σεζόν που τη βρήκε να τερματίζει πρώτη στην Championship με 100 βαθμούς!

Μετά το φινάλε της σεζόν ο Ρόθγουελ επέστρεψε στη Μπόρνμουθ αλλά μονάχα για μερικές ημέρες, καθώς η Ρέιντζερς προχώρησε στην αγορά του για αδιευκρίνιστο ποσό.

💙 We are today delighted to announce the signing of Joe Rothwell from @afcbournemouth on a three-year deal.



👉 https://t.co/Lf8nKMy6a9 pic.twitter.com/38T0ccYfEu