Χάμζα Ιγκαμάνε και Λιλ έχουν δώσει τα χέρια, με τη Ρέιντζερς να αποχωρίζεται έναν κομβικό της παίκτη λίγο πριν το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Χάμζα Ιγκαμάνε φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς, μόλις έναν χρόνο μετά την άφιξή του στη Σκωτία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Λιλ έχει καταλήξει στον Μαροκινό επιθετικό ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος έπειτα από πέντε γεμάτα χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Ιγκαμάνε, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΣ ΦΑΡ αντί 2 εκατ. ευρώ, δείχνει να έχει προσελκύσει σοβαρό ενδιαφέρον από τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει με τον 22χρονο στράικερ για τους όρους του συμβολαίου του.

Η Ρέιντζερς, από την άλλη, φαίνεται πως έχει θέσει τον πήχη ψηλά, με αναφορές να κάνουν λόγο για απαιτήσεις της τάξης των 23-24 εκατ. ευρώ για τον παίκτη. Αν το deal προχωρήσει, ενδέχεται να καταρριφθούν ρεκόρ μεταγραφών εκατέρωθεν.

Θυμίζουμε ότι η Ρέιντζερς πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 22/7, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

