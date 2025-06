Σαν... Θεούς υποδέχθηκαν στη Γαλλία τους θριαμβευτές της Παρί Σεν Ζερμέν οι οπαδοί της ομάδας, δημιουργώντας φανταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο του Παρισίου.

Θύμισε... πέταλο η Champs-Élysées! Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχθηκαν με αποθεωτικό τρόπο τους Πρωταθλητές Ευρώπης, μετά την κατάκτηση του ιστορικού, πρώτου Champions League. Οι δρόμοι του Παρισίου πλημμύρισαν στην καθιερωμένη παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν, ο ουρανός βάφτηκε μπλε, λευκός και κόκκινος από τα καπνογόνα και η φοβερή ατμόσφαιρα κορυφώθηκε από το ασταμάτητο τραγούδι, που έντυσε ηχητικά τις μοναδικές στιγμές, στιγμές που ο Λουίς Ενρίκε, οι παίκτες του αλλά και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Paris Saint-Germain's players and staff landed back in the French capital on Sunday ahead of a victory parade on the Champs-Elysees to celebrate with their fans after emphatically ending their long wait to win the Champions League. #PSG @PSG_English https://t.co/IVKgN8bQnH pic.twitter.com/vZzOucaXlK