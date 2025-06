Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, η UEFA γνωστοποίησε την ενδεκάδα της σεζόν, τον κορυφαίο παίκτη και τον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή. Τα πήραν... όλα οι Παριζιάνοι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θριάμβευσε στον τελικό του Μονάχου, επικράτησε 5-0 της Ίντερ και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε «μάγεψε» από τη νοκ άουτ φάση και μετά φτάνοντας τελικά στο πολυπόθητο τρόπαιο που κυνηγούσε εμμονικά τα τελευταία χρόνια.

Λίγες ώρες μετά τον τελικό, η UEFA μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις βραβεύσεις της φετινής σεζόν στην διοργάνωση, την κορυφαία ενδεκάδα, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή και τον κορυφαίο νέο παίκτη. Όπως είναι φυσικό, οι Παριζιάνοι σάρωσαν σχεδόν τα πάντα!

Ντοναρούμα, Μέντες, Μαρκίνιος, Χακίμι, Βιτίνια, Ντουέ και Ντεμπελέ συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων, ενώ την ενδεκάδα συμπληρώνουν οι Μπαστόνι, Ράις, Γιαμάλ και Ραφίνια.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk