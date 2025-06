Ο Λουίς Ενρίκε και η σύζυγός του ίδρυσαν το 2023 το «Fundacion Xana» στη μνήμη της αδικοχαμένης 9χρονης κόρης τους και δίνουν ελπίδα σε οικογένειες που «μάχονται» με τον παιδικό καρκίνο.

Λένε πως κανείς δεν πεθαίνει πραγματικά όσο υπάρχει κάποιος που τον αγαπά και τον θυμάται. Ακόμα κι αν επέλθει ο φυσικός θάνατος, η μνήμη μπορεί να φτιάξει ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς με όσους δε βρίσκονται πια δίπλα μας, ο καθένας όμως έχει ένα δικό του τρόπο να μνημονεύει τα άτομα που έχει χάσει.

Ο Λουίς Ενρίκε βίωσε τον πιο σκληρό πόνο που μπορεί να βιώσει κάποιος: την απώλεια του παιδιού του. Δεν άφησε το όνομα και την εικόνα της κόρης του, Σάνα, να περάσουν στη λήθη, αντίθετα την κουβαλάει παντού μαζί του και μέσα από αυτήν, θέλησε να δώσει ζωή σε παιδιά που δίνουν τη δική τους «μάχη» με τον καρκίνο.

Ο Ισπανός τεχνικός μαζί με τη σύζυγό του, Ελένα Κουγιέλ, το 2023 ίδρυσαν το «Fundacion Xana» στη μνήμη της 9χρονης κόρης τους που έφυγε από τη ζωή το 2019 από οστεοσάρκωμα. Πρόκειται για έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που έχει ως αποστολή το να παρέχει συναισθηματική, οικονομική και πρακτική βοήθεια στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις. Το ίδρυμα συνεργάζεται με νοσοκομεία κι άλλους οργανισμούς, προκειμένου όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδιατρικής, ογκολογίας και ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα.

Το ίδρυμα αυτό επικεντρώνεται στην ψυχολογική στήριξη παιδιών που παλεύουν με σοβαρές ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος, ενώ στοχεύει στο να καθοδηγήσει τις οικογένειές τους δίνοντάς τους την αίσθηση ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη δοκιμασία. Πολύ συχνά με πρωτοβουλία του ιδρύματος «Fundacion Xana» διοργανώνονται εκδηλώσεις και ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης πόρων, μαζί με την απαραίτητη ενημέρωση για τον παιδικό καρκίνο.

«Η Σάνα δεν είναι απλώς μια ανάμνηση. Είναι η έμπνευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, να στηρίζουμε και να μοιράζουμε αγάπη. Μέσα από το ίδρυμα, η δική μας αγάπη για εκείνη ζει και βοηθά κι άλλους να βρουν ελπίδα», είχε δηλώσει ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μετά την ίδρυση του φιλανθρωπικού αυτού οργανισμού. Λόγια τα οποία επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, επιβεβαιώνοντας ότι η 9χρονη κόρη του θα τον συνοδεύει για πάντα δίνοντάς του δύναμη.

