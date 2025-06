Η κατάκτηση του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε τον Λουίς Ενρίκε σ' ένα «κλειστό» κλαμπ έξι προπονητών που τα έχουν καταφέρει με δύο διαφορετικές ομάδες.

Η χθεσινή κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν με την ευρεία νίκη με 5-0 επί της Ίντερ έβαλε τον «πρωτεργάτη» της, Λουίς Ενρίκε σ' ένα... κλειστό κλαμπ προπονητών, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με δύο διαφορετικές ομάδες.

Ο Ισπανός τεχνικός τα είχε καταφέρει πρώτη φορά με την Μπαρτσελόνα το 2015 και η χθεσινή ήταν η δεύτερη. Το κατόρθωμα αυτό το έχουν πετύχει ακόμη πέντε τεχνικοί, των οποίων το διαμέτρημα είναι τεράστιο κι αυτό καταδεικνύει το μέγεθος του επιτεύγματος του Λουίς Ενρίκε.

Οι άλλοι πέντε προπονητές είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα (με Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι), ο Κάρλο Αντσελότι (με Μίλαν και Ρεάλ), ο Ότμαρ Χίτζφελντ (με Μπάγερν και Μπορούσια Ντόρτμουντ), ο Γιούπ Χάινκες (Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου) και ο Ζοσέ Μουρίνιο (Πόρτο και Ίντερ).

