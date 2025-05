Ο Λουίς Ενρίκε πήρε την κούπα και συγκλόνισε με το μπλουζάκι που φόρεσε αμέσως μετά τον θρίαμβο.

Ο Λουίς Ενρίκε οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του πρώτου της Champions League και οι Γάλλοι τον αποθεώνουν. Δέκα χρόνια μετά το τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα, ο Καταλανός τεχνικός, ο άνθρωπος που έζησε την απόλυτη τραγωδία με την απώλεια της κόρης του είναι ξανά ο τεράστιος νικητής. Αμέσως μετά το τέλος του τελικού και την πεντάρα στην Ίντερ, ο Λουίς Ενρίκε, έβγαλε την μπλούζα του και του έδωσαν ένα ιδιαίτερο μπλουζάκι, ένα μπλουζάκι που συγκλόνισε κι έσπασε καρδιές.

Ο μπαμπάς με την κόρη να καρφώνουν μια σημαία της Παρί, όπως αυτή την εικόνα που είδαμε το 2015 στο Βερολίνο, με τον Λουίς Ενρίκε και τη Σάνα. Η κόρη του «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 9 ετών στις 29 Αυγούστου 2019, αφήνοντας τον Λουίς Ενρίκε και τη σύζυγό του, Έλενα, συντετριμμένους. Ο Ισπανός δεν ξέχασε ποτέ την υπόσχεση που είχε δώσει στην Σάνα. «Θυμάμαι μια τρομερή φωτογραφία που έχω μαζί της στον τελικό του Champions League στο Βερολίνο, μετά την κατάκτηση του Champions League, να καρφώνει μια σημαία της Μπαρτσελόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να κάνω το ίδιο με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η κόρη μου δεν θα είναι εκεί, δεν θα είναι εκεί σωματικά, αλλά θα είναι εκεί πνευματικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Οταν ο Λουίς Ενρίκε μιλούσε για τη Σάνα

Η απώλεια ενός παιδιού είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο για κάθε γονιό, αλλά ο Ενρίκε, σε περσινή του συνέντευξη είχε αναφερθεί με συγκλονιστικά λόγια, για το πώς, παρά τον πόνο του, θεωρεί τον εαυτό του «πολύ τυχερό» στη ζωή. «Μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό ή άτυχο; Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, πολύ τυχερό. Η κόρη μου ήρθε να ζήσει μαζί μας για εννέα υπέροχα χρόνια. Έχουμε χιλιάδες αναμνήσεις από αυτήν, βίντεο, απίστευτα πράγματα».



Ο Ενρίκε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του όταν μίλησε για τη στιγμή που η μητέρα του αρνούνταν να κρατήσει φωτογραφίες της Σάνα. «Η μητέρα μου δεν μπορούσε να κρατήσει φωτογραφίες της μέχρι που έφτασα σπίτι και τη ρώτησα ‘’Γιατί δεν υπάρχουν φωτογραφίες της Χάνα, μαμά; ΄’Δεν μπορώ, δεν μπορώ. ‘’Μαμά, πρέπει να βάλεις. Η Σάνα είναι ζωντανή. Δεν βρίσκεται στο φυσικό επίπεδο, αλλά στο πνευματικό επίπεδο. Γιατί κάθε μέρα μιλάμε γι' αυτήν, γελάμε και τη θυμόμαστε», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η οικογένεια συνεχίζει να τη θυμάται καθημερινά.

Luis Enrique's t-shirt after winning the Champions League again pic.twitter.com/PZ03nJqUi2