Champions League: Πόσα εκατ. ευρώ παίρνει ο νικητής και πόσα ο... χαμένος του μεγάλου τελικού;

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ίντερ θα έχουν την ευκαιρία στον τελικό του Champions League στο Μόναχο να διεκδικήσουν πέρα από την κούπα, ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο.

Το Champions League δεν αποτελεί μόνο το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό όνειρο κάθε ευρωπαϊκής ομάδας, αλλά και μια ευκαιρία που μπορεί να αποφέρει στις φιναλίστ τεράστια έσοδα. Τα χρηματικά έπαθλα που ανακοίνωσε η UEFA για τη φετινή σεζόν ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, κάτι που προφανώς δίνει μεγάλο κίνητρο στους συλλόγους να φθάσουν όσο μακρύτερα γίνεται στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Οι Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ είναι αυτές που θα δουν μετά τον τελικό του Μονάχου τα ταμεία τους να γεμίζουν ακόμα περισσότερο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού του Champions League, η UEFA διέθεσε ένα συνολικό ποσό €2,4 δισεκατομμυρίων για τη σεζόν 2024/25, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα €2,03 δισ. της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη της εμπορικής δυναμικής που έχει αποκτήσει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τους πανίσχυρους χορηγούς και φυσικά τα εισιτήρια να φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έσοδα που αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.

Η μεγάλη μάχη του τελικού δεν χαρίζει μόνο δόξα και ποδοσφαιρικό κύρος. Ο φετινός νικητής του Champions League θα εισπράξει συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, ο φιναλίστ θα πάρει 18,5 εκατομμύρια ευρώ, αντι 15,5 εκατομμυρίων που προβλεπόταν για το 2023/24.Τα ποσά αυτά αφορούν μόνο στον τελικό κι όχι όσα εισέπραξαν οι ομάδες στις προηγούμενες φάσεις του θεσμού.

Αυτά αρκούν για να δώσουν ένα boost στους συγκεκριμένους συλλόγους και να χρηματοδοτήσουν μεταγραφές ή έξοδα που μπορεί να έχει μία ομάδα μεγάλου βεληνεκούς, όπως η Παρί και η Ίντερ αντίστοιχα.

