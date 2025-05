Στην Παρί Σεν Ζερμέν έχουν έναν λόγο να χαμογελούν αν πιστεύουν σε οιωνούς, μιας και σε τελικούς Champions League στο Μόναχο πανηγυρίζουν μόνο... πρωτάρηδες!

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά λέει το γνωστό ρητό και στην περίπτωση της Παρί Σεν Ζερμέν ο στόχος είναι ένας και μοναδικός! Οι Παριζιάνοι θέλουν επιτέλους να κάνουν πραγματικότητα το μεγάλο τους όνειρο και να κατακτήσουν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, μια ευκαιρία που θα διεκδικήσουν στον τελικό της «Allianz Arena» απέναντι στην Ίντερ.

Αυτός μάλιστα πρόκειται να είναι πέμπτος τελικός του θεσμού διοργανώνεται στο Μόναχο, η οποία έχει αποδειχθεί μια πόλη ιδιαίτερα φιλική σε.... πρωτάρηδες της διοργάνωσης! Σε κάθε προηγούμενη περίπτωση άλλωστε που ο τελικός του Champions League διεξήχθη στη γερμανική πόλη, ο νικητής κατέκτησε την κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Την αρχή έκανε η Νότιγχαμ Φόρεστ το 1979, συνέχεια έδωσε η Μαρσέιγ το 1993, τη σκυτάλη πήρε τη Ντόρτμουντ τέσσερα χρόνια αργότερα και τελευταία ήταν η Τσέλσι, όταν νίκησε τη Μπάγερν στον τελικό του 2012. Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα στοιχείο που κλείνει το... μάτι στην Παρί ή αν προτιμάτε ένας οιωνός τίτλου για τους Παριζιάνους!

Η αντίπαλος των Γάλλων στον τελικό, Ίντερ, άλλωστε δεν συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία, μιας και οι Νερατζούρι διεκδικούν το τέταρτο Champions League της ιστορίας τους.

1979: Nottingham Forest

1993: Marseille

1997: Borussia Dortmund

2012: Chelsea



