Ο Τιερί Ανρί είδε την Παρί Σεν Ζερμέν να αποκλείει την αγαπημένη του Άρσεναλ, αλλά έβγαλε το καπέλο στον πρόεδρό της, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί για όσα έχει κάνει για την ομάδα της γενέτειράς του.

Η Άρσεναλ έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 16 χρόνια στο όνειρο του πρώτου της Champions League, ένα όνειρο που «έσβησε» όμως στα ημιτελικά με θύτη την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό με 2/2 νίκες, αφήνοντας το σύνολο του Μίκελ Αρτέτα και τους Gunners στα κρύα του λουτρού, με τον Τιερί Ανρί να βιώνει ένα... γλυκόπικρο συναίσθημα.

Ο legend των Λονδρέζων είδε την αγαπημένη του ομάδα για άλλη μια φορά να μην μπορεί να πλησιάσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, το φινάλε του ματς ωστόσο τον βρήκε εν μέρει ικανοποιημένο για την παρουσία μιας ομάδας από τη γενέτειρά του, το Παρίσι στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του ματς, ο σχολιαστής του «CBS» είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε live σύνδεση με τον ισχυρό άνδρα της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί κι άφησε για λίγο στην άκρη την πικρία του αποκλεισμού της Άρσεναλ, κάνοντας βαθιά υπόκλιση στον πρόεδρο από το Κατάρ για τη συνεισφορά του στην Παρί Σεν Ζερμέν και στο ποδόσφαιρο του Παρισιού γενικότερα.

«Όντας Γάλλος ο ίδιος, ξέρω την πίεση που αντιμετωπίζεις και ξέρεις κι εσύ πολύ καλά πως αυτή η πόλη δεν είναι καθόλου ωραία όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Συμπεριφέρεσαι όμως πάντα με τον σωστό τρόπο, άκουσες την κριτική για όσα έλειπαν. Μιλήσαμε για αυτό, για το ότι ήταν καιρός η Παρί να γίνει μια πιο νεανική ομάδα. Όταν πήρες τον Λουίς Ενρίκε, σου είπα ότι πήρες έναν κανονικό προπονητή που δεν ''παίζει''.

Θέλω να σου πω ευχαριστώ γιατί άλλαξες τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος την Παρί Σεν Ζερμέν. Όταν εγώ ήμουν μικρός δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα, η κοινότητα, ο κόσμος πάει και παρακολουθεί τους αγώνες. Ξέρω ότι απέκλεισες την ομάδα μου, αλλά θέλω την Παρί να κατακτήσει το τρόπαιο γιατί αυτό θα σφραγίσει όλα όσα έχεις κάνει για την ομάδα και την πόλη. Έβαλες το Παρίσι ξανά στον χάρτη».



