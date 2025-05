Μικέλ Αρτέτα: «Ήμασταν καλύτεροι από την Παρί, οι παίκτες έκλαιγαν στα αποδυτήρια»

Ο Αρτέτα αποκάλυψε ότι οι παίκτες του έκλαιγαν στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό στο Champions League, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του ήταν ανώτερη και στα δύο ματς των ημιτελικών κόντρα στην Παρί.

Η Άρσεναλ αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Champions League, με τον Μικέλ Αρτέτα να εμφανίζεται αρκετά δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα. Η ήττα με συνολικό σκορ 3-1 δεν αντικατοπτρίζει, κατά τον ίδιο, την εικόνα των δύο αγώνων, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έχασε η καλύτερη ομάδα κατά τη γνώμη μου. Ήμασαν καλύτεροι, ακόμα και μετά τα 160 λεπτά», δήλωσε. «Το λέω εγώ και το λένε κι αυτοί (στην Παρί), γιατί μόλις μου το είπαν άτομα από τον πάγκο τους. Αν αναλύσεις τα δύο παιχνίδια, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης; Ήταν ο ίδιος, ο τερματοφύλακάς τους. Σήμερα αλλά και στο Λονδίνο, το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι διαφορετικό».

«Είμαι πολύ περήφανος αλλά και πολύ εκνευρισμένος που δεν τα καταφέραμε. Σήμερα είδα πόσο πολύ το ήθελαν οι παίκτες μου επειδή έκλαιγαν στα αποδυτήρια. Αυτή η ομάδα, πριν δύο χρόνια, κανείς δεν πίστευε πως θα βγει στο Champions League, πόσω μάλλον να διεκδικεί τίτλο. Ίσως με αυτούς τους βαθμούς, σε άλλη χρονιά, να ήμασταν πρωταθλητές», επεσήμανε το τεχνικός των Κανονιέρηδων, που ολοκληρώνει την πέμπτη σεζόν στον πάγκο των Άγγλων χωρίς να έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο.

